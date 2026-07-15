Connect with us

Kerala

പൊതുഭരണ വകുപ്പില്‍ പ്രോജക്ട് മാപ്പിങ് നടപ്പാക്കും; ഫയല്‍ നീക്കം വേഗത്തിലാക്കും

ഹൈ സ്പീഡ് റെയില്‍വേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദഗ്ധ സമിതി റിപോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചു. ഈ രീതിയില്‍ പദ്ധതി ഏറ്റെടുക്കാന്‍ കഴിയില്ല.

Published

Jul 15, 2026 10:48 am |

Last Updated

Jul 15, 2026 10:48 am

തിരുവനന്തപുരം | പൊതുഭരണ വകുപ്പില്‍ പുതിയ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍. ഫയല്‍ നീക്കം വേഗത്തിലാക്കും. വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനത്തിനായി പ്രോജക്ട് മാപ്പിങ് നടപ്പാക്കും. ഇഴയുന്ന പദ്ധതികള്‍ വേഗത്തിലാക്കാന്‍ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഹൈ സ്പീഡ് റെയില്‍വേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദഗ്ധ സമിതി റിപോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. അപൂര്‍ണമായ റിപോര്‍ട്ടാണ് സമര്‍പ്പിച്ചതെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. ഈ രീതിയില്‍ പദ്ധതി ഏറ്റെടുക്കാന്‍ കഴിയില്ല.

പാരിസ്ഥിതിക പഠനം നടത്താതെ പദ്ധതി ഏറ്റെടുക്കാനാകില്ല. ഇപ്പോള്‍ ഡി പി ആറിലേക്ക് പോകില്ല. അഞ്ച് ശിപാര്‍ശകള്‍ സമിതി മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ശിപാര്‍ശകള്‍:
1. ബദല്‍ മാര്‍ദങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കണം
2. റിപോര്‍ട്ട് സര്‍ക്കാര്‍ പഠിക്കണം
3. വായ്പാ തിരിച്ചടവ് പഠിക്കണം
4. ചരക്ക് നീക്കം പരിഗണിക്കണം
5. പാരിസ്ഥിതിക പഠനം നടത്തണം

Content Highlights:
The Public Administration Department is set to implement project mapping to streamline operations. This initiative aims to significantly accelerate file movement across government offices. The new system will ensure higher efficiency and transparency in tracking key projects.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

UAE

ദുബൈ പബ്ലിക് ബസ് റൂട്ടുകളില്‍ വ്യാപക പരിഷ്‌കരണം

Business

TODAY'S GOLD RATE| തുടര്‍ച്ചയായ ഇടിവിനൊടുവില്‍ സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വര്‍ധന

Eduline

പത്താം ക്ലാസ്സുണ്ടോ,ഡിപ്ലോമ പഠിക്കാം

Kerala

പ്രിയദര്‍ശിനി സ്ത്രീകളുടെ കുടുംബ ബജറ്റിനെ മാറ്റി മറിച്ചു, പദ്ധതിയില്‍ സര്‍ക്കാറിന് പൂര്‍ണ്ണ തൃപ്തി; മന്ത്രി സി പി ജോണ്‍

UAE

പ്രതിസന്ധികളിലെ കരുത്തിന് പിന്തുണ; 'ശുക്രന്‍ യു എ ഇ' പദ്ധതി രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക്

Kerala

മലപ്പുറത്ത് കടല തൊണ്ടയില്‍ കുടുങ്ങി മൂന്ന് വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

Kerala

ഷെഹനയുടേത് തൂങ്ങിമരണം: പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപോര്‍ട്ട് പുറത്ത്