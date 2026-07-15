Connect with us

Kerala

മലപ്പുറത്ത് കടല തൊണ്ടയില്‍ കുടുങ്ങി മൂന്ന് വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

കുട്ടിക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സ നല്‍കിയെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

Published

Jul 15, 2026 11:23 am |

Last Updated

Jul 15, 2026 11:23 am

മലപ്പുറം| കൊണ്ടോട്ടിയില്‍ കടല തൊണ്ടയില്‍ കുടുങ്ങി മൂന്ന് വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം. കുന്നുംപുറം സ്വദേശി മുനീറിന്റെ മകന്‍ മുഹമ്മദ് റിസാനാണ് മരിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മിക്സ്ചര്‍ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ
അബദ്ധത്തില്‍ അതിലെ കടല കുട്ടിയുടെ തൊണ്ടയില്‍ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് ശ്വാസതടസം നേരിട്ട കുട്ടിയെ ഉടന്‍ തന്നെ കുന്നുംപുറത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചു. കുട്ടിക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സ നല്‍കിയെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല. കുട്ടിയെ കുന്നുംപുറം കാരാട്ടാലുങ്ങല്‍ ജുമാ മസ്ജിദില്‍ ഖബറടക്കി.

Content Highlights:
A three-year-old boy died in Kondotty after a peanut got stuck in his throat while eating a snack. The deceased was identified as Muhammad Rizan, son of Munir from Kunnumpuram. Though he was rushed to a nearby hospital immediately after experiencing breathing difficulties, his life could not be saved.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

UAE

ദുബൈ പബ്ലിക് ബസ് റൂട്ടുകളില്‍ വ്യാപക പരിഷ്‌കരണം

Business

TODAY'S GOLD RATE| തുടര്‍ച്ചയായ ഇടിവിനൊടുവില്‍ സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വര്‍ധന

Eduline

പത്താം ക്ലാസ്സുണ്ടോ,ഡിപ്ലോമ പഠിക്കാം

Kerala

പ്രിയദര്‍ശിനി സ്ത്രീകളുടെ കുടുംബ ബജറ്റിനെ മാറ്റി മറിച്ചു, പദ്ധതിയില്‍ സര്‍ക്കാറിന് പൂര്‍ണ്ണ തൃപ്തി; മന്ത്രി സി പി ജോണ്‍

UAE

പ്രതിസന്ധികളിലെ കരുത്തിന് പിന്തുണ; 'ശുക്രന്‍ യു എ ഇ' പദ്ധതി രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക്

Kerala

മലപ്പുറത്ത് കടല തൊണ്ടയില്‍ കുടുങ്ങി മൂന്ന് വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

Kerala

ഷെഹനയുടേത് തൂങ്ങിമരണം: പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപോര്‍ട്ട് പുറത്ത്