Connect with us

local body election 2025

പറവണ്ണയിലെ മുസ്‌ലിം ലീഗ് നേതാവ് രാജിവെച്ചു; സീറ്റ് നൽകി എൽ ഡി എഫ്

വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വെട്ടം പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 21ൽ ഇടതുപക്ഷ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായും എം ഫൈസൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

Published

Nov 21, 2025 10:21 am |

Last Updated

Nov 21, 2025 10:21 am

തിരൂർ | പറവണ്ണയിലെ മുസ്‌ലിം ലീഗ് നേതാവ് എം ഫൈസൽ രാജിവെച്ചു. ലീഗിൽ ഏകാധിപത്യവും ഗ്രൂപ്പിസവും ആരോപിച്ചാണ് രാജി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വെട്ടം പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 21ൽ ഇടതുപക്ഷ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായും എം ഫൈസൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

17 വർഷം മുസ്‌ലിം ലീഗിൽ തുടർന്ന ഫൈസൽ പറവണ്ണ വാർഡ് കമ്മിറ്റി, സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ പദവികൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കമ്മിറ്റിയിൽ ആലോചിക്കാതെയാണ് വാർഡിൽ സ്ഥാനാർഥിയെ നിർണയിച്ചതെന്നും ഫൈസൽ ആരോപിച്ചു. സി പി ഐ വെട്ടം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി കിഷോർ വെട്ടം, സി പി എം അരിക്കാഞ്ചിറ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി എ വി അഷറഫ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ടിപ്പറിടിച്ച് പരുക്കേറ്റ സൈക്കിള്‍ യാത്രികന്‍ മരിച്ചു

Kerala

ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസുകളില്‍ നിയന്ത്രണം; നാളെ രാത്രിയിലെ കൊല്ലം എറണാകുളം മെമു റദ്ദാക്കി

National

കർണാടകയിൽ അധികാര വടംവലി മുറുകുന്നു; ഡി കെ ശിവകുമാർ പക്ഷം ഡൽഹിയിലേക്ക്

Malappuram

വാഗൺ കൂട്ടക്കൊല; രക്തസാക്ഷികളുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് കുരുവമ്പലത്ത് സംഗമിക്കും

Kerala

സ്വര്‍ണ്ണക്കവര്‍ച്ചയില്‍ ബുദ്ധികേന്ദ്രം പത്മകുമാറെന്ന് റിമാന്‍ഡ് റിപ്പോര്‍ട്ട്; കുരുക്കായത് സ്വന്തം കുറിപ്പ്

Kerala

കെ എഫ് സി വായ്പ തട്ടിപ്പ്; പി വി അന്‍വറിന്റെ വീട്ടില്‍ ഇ ഡി പരിശോധന

Eduline

ജോലിയോടൊപ്പം പഠനം; കാനഡക്ക് പറന്നാലോ?