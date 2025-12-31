Kerala
പോലീസിനെ കത്തിവീശി പേടിപ്പിച്ച് കൊലക്കേസ് പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ട സംഭവം; രണ്ടുപേര് അറസ്റ്റില്
പ്രതിയെ രക്ഷപ്പെടാന് സഹായിച്ച സഫര് (36), അനസ് (26) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.
പാലക്കാട്|വടക്കഞ്ചേരിയില് പോലീസിനെ കത്തിവീശി പേടിപ്പിച്ച് കൊലക്കേസ് പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ട സംഭവത്തില് രണ്ടുപേര് അറസ്റ്റില്. പ്രതിയെ രക്ഷപ്പെടാന് സഹായിച്ച സഫര് (36), അനസ് (26) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് സംഭവം. പീച്ചി, മണ്ണുത്തി സ്റ്റേഷനുകളിലായി എട്ട് കേസുകളില് പ്രതിയായ രാഹുലിനെ പിടികൂടാനായി മണ്ണുത്തി പോലീസ് വടക്കഞ്ചേരിയില് എത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്.
ഒല്ലൂക്കര മുളയം സിനു ആന്റണിയെ ഹെല്മറ്റ് കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താന് ശ്രമിച്ച കേസിലാണ് രാഹുലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന് പോലീസ് എത്തിയത്. എന്നാല് പ്രതിയെ രക്ഷപ്പെടാന് സഫറും അനസും സഹായിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതി രാഹുലിനെ പോലീസിന് ഇതുവരേയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
ഇന്ഡോറില് മലിനമായ പൈപ്പ് വെള്ളം കുടിച്ച് എട്ട് മരണം
Kerala
സേവ് ബോക്സ് ആപ്പ് നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ്; നടൻ ജയസൂര്യക്ക് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ നോട്ടീസ്
Kerala
കോഴിക്കോട് ഗുഡ്സ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്ക്ക് നേരെ ആള്ക്കൂട്ട മര്ദനം; പരാതി നല്കി
Kozhikode
അരീക്കൽ അബ്ദുൽ മജീദ് സഖാഫി നിര്യാതനായി
Kerala
പോലീസിനെ കത്തിവീശി പേടിപ്പിച്ച് കൊലക്കേസ് പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ട സംഭവം; രണ്ടുപേര് അറസ്റ്റില്
Kerala
ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ കെഎസ്ആർടിസി ഉല്ലാസയാത്ര ബസിനു തീപിടിച്ചു, പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചു; യാത്രക്കാർ സുരക്ഷിതർ
Kerala