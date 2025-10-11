Connect with us

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകന് ഇഡി സമന്‍സ്

2023ലാണ് വിവേക് കിരണിന് ഇഡി സമന്‍സ് അയച്ചത്. എന്നാല്‍ വിവേക് കിരണ്‍ ഹാജരായില്ല.

Published

Oct 11, 2025 10:13 am |

Last Updated

Oct 11, 2025 10:13 am

തിരുവനന്തപുരം| മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകന്‍ വിവേക് കിരണിന് ഇഡി സമന്‍സ്. 2023ലാണ് വിവേിന് ഇഡി സമന്‍സ് അയച്ചത്. 2023 ഫെബ്രുവരി 14ന് രാവിലെ 10.30ന് ഇഡിയുടെ കൊച്ചി ഓഫീസില്‍ ഹാജരാകാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു സമന്‍സ്. എന്നാല്‍ വിവേക് കിരണ്‍ അന്ന് ഹാജരായില്ല. ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതിയിലെ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സമന്‍സ് എന്നാണ് സൂചന.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ നിരോധന നിയമത്തിലെ 50ാം വകുപ്പിലെ 2, 3 ഉപവകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരമാണ് സമന്‍സ് അയച്ചത്. കൊച്ചിയിലെ അസി. ഡയറക്ടറായിരുന്ന പി കെ ആനനന്ദാണ് നോട്ടീസ് അയച്ചത്. വിവേകിനുള്ള സമന്‍സില്‍ ഇത് അയച്ചത് കൊച്ചി സോണല്‍ ഓഫീസില്‍ നിന്നാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന കൃത്യമായ വിവരമുണ്ട്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൗസിന്റെ മേല്‍വിലാസത്തിലേക്കാണ് ഇഡി നോട്ടീസ് അയച്ചത്. ആധാര്‍, പാന്‍ കാര്‍ഡ്, ബേങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍, സ്വന്തം പേരിലും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിലുമുള്ള സ്വത്തുക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ എന്നിവ ഹാജരാകുമ്പോള്‍ സമര്‍പ്പിക്കണമെന്നും ഇഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

അതേസമയം വിവേക് ഹാജരാകാതിരുന്നിട്ടും ഇഡി തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നാണ് വിവരം. അന്ന് രാത്രി ഇതേ ഓഫീസിലാണ് മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി എം. ശിവശങ്കറിനെ ഇഡി അറസ്റ്റു ചെയ്തത്.

 

 

