ജിദ്ദ | ദ്വിദിന സഊദി സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ പ്രധാന മന്ത്രി നരേദ്രമോദിയെ ജിദ്ദയിൽ വരവേറ്റത് പ്രശസ്ത ഹിന്ദി ഗാനമായ ‘ഏ വതൻ മേരെ ആബാദ് രഹേ തു’ പാടി. ജിദ്ദയിലെ റിട്സ് കാൾട്ടൻ ഹോട്ടലിൾ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ വേദിയിൽ പ്രശസ്ത അറബി ഗായകൻ ഹാഷിം അബ്ബാസ് ആണ് ഗാനമാലപിച്ച് മോദിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തത്. ‘സാരെ ജഹാൻ സേ അച്ഛാ’ എന്ന ദേശഭക്തിഗാനവും അദ്ദേഹം ആലപിച്ചു.

🎶 Saudi 🇸🇦 singer Hashim Abbas performs the Hindi song “Ae Watan” in front of PM #Modi 🇮🇳.

The Prime Minister appeared to enjoy the heartfelt gesture, reflecting the growing warmth between #SaudiArabia & #India. #modiinsaudi — @MilliChronicle

pic.twitter.com/22Fhet1eJM

— Zahack Tanvir – ضحاك تنوير (@zahacktanvir) April 22, 2025