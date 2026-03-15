Kerala
കാണാതായ യുവാവ് വെള്ളക്കെട്ടില് മരിച്ച നിലയില്
വിന്റോയെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മുതല് കാണാതായിരുന്നു
കല്പറ്റ |കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതല് കാണാതായ യുവാവിനെ വയനാട്ടിലെ ബാണാസുരസാഗര് അണക്കെട്ടിന് സമീപം വെള്ളക്കെട്ടില്മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. തരിയോട് ആലയ്ക്കല് വിന്റോ ജോസഫ് (43) ആണ് മരിച്ചത്. പരേതനായ ജോസഫ്-അമ്മിണി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ്.
വിന്റോയെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മുതല് കാണാതായിരുന്നു. വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും തിരച്ചില് നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മേല്നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു
കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം തത്സമയം
Kerala
ബിഹാറില് പത്താം ക്ലാസുകാരിയെ കൂട്ട ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കിണറ്റിലെറിഞ്ഞ് കൊന്നു
Kerala
കാണാതായ യുവാവ് വെള്ളക്കെട്ടില് മരിച്ച നിലയില്
Kerala
കേരളം പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക്; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വാർത്താസമ്മേളനം തുടങ്ങി
National
ടോള് പ്ലാസ കടക്കാന് ഇനി ചിലവേറും; ഫാസ്ടാഗ് വാര്ഷിക പാസ് നിരക്ക് വര്ധിപ്പിച്ചു
Kerala
കരൂര് ദുരന്തം: വിജയ് വീണ്ടും സി ബി ഐക്ക് മുന്നില് ഹാജരായി
International