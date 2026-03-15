Connect with us

Kerala

കാണാതായ യുവാവ് വെള്ളക്കെട്ടില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍

വിന്റോയെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ കാണാതായിരുന്നു

Published

Mar 15, 2026 3:58 pm |

Last Updated

Mar 15, 2026 3:59 pm

കല്‍പറ്റ  |കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതല്‍ കാണാതായ യുവാവിനെ വയനാട്ടിലെ ബാണാസുരസാഗര്‍ അണക്കെട്ടിന് സമീപം വെള്ളക്കെട്ടില്‍മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. തരിയോട് ആലയ്ക്കല്‍ വിന്റോ ജോസഫ് (43) ആണ് മരിച്ചത്. പരേതനായ ജോസഫ്-അമ്മിണി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ്.

വിന്റോയെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ കാണാതായിരുന്നു. വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും തിരച്ചില്‍ നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മേല്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചു

 

---- facebook comment plugin here -----