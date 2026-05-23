Kerala

പിതാവിന്റെ അടിയേറ്റ് പ്ലസ് ടു വിദ്യാര്‍ഥിയായ മകന്‍ മരിച്ചു

மദ்யபிച്ച് എത്തിയ പിതാവ് ശബരിയും മകന്‍ ശ്യാമും തമ്മില്‍ തര്‍ക്കമുണ്ടായി

May 23, 2026 10:56 pm |

May 23, 2026 10:56 pm

മലപ്പുറം |  വളാഞ്ചേരിയില്‍ പിതാവിന്റെ അടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മകന്‍ മരിച്ചു. വളാഞ്ചേരി വൈക്കത്തൂര്‍ മങ്കുഴിയില്‍ ശബരിയുടെ മകന്‍ ശ്യാംകൃഷ്ണന്‍ (17) ആണ് മരിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 10.30 ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം.

രാത്രി മദ്യപിച്ച് എത്തിയ പിതാവ് ശബരിയും മകന്‍ ശ്യാമും തമ്മില്‍ തര്‍ക്കമുണ്ടായി. തര്‍ക്കത്തിനിടെ പിതാവിന്റെ അടിയേറ്റ് ശ്യാം വീണു. പിതാവ് തന്നെ ഉടനെ വളാഞ്ചേരിയിലെ സ്വകാര്യ അശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചു.തുടര്‍ന്ന് പെരിന്തല്‍മണ്ണയിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് അശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല. പ്രതിയായ ശബരിയെ വളാഞ്ചേരി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തു.ശബരി മരപ്പണിക്കാരനാണ്. മരിച്ച ശ്യാംകൃഷ്ണന്‍ വളാഞ്ചേരി ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളില്‍ പ്ലസ് ടു വിദ്യാര്‍ത്ഥിയാണ്

 

