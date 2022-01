ന്യൂഡല്‍ഹി | കേന്ദ്ര വാര്‍ത്താ വിനിമയ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു. തുടര്‍ന്ന് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട് അക്കൗണ്ടിന്റ പേര് ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് എന്ന് മാറ്റി. തുടര്‍ന്ന് തുടര്‍ച്ചയായി ഗ്രേറ്റ് ജോബ് എന്ന് അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നും ട്വീറ്റ് വരാനും തുടങ്ങി.

എന്നാല്‍, കുറച്ചു സമയങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് മന്ത്രാലയം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു.

The account @Mib_india has been restored. This is for the information of all the followers.

— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) January 12, 2022