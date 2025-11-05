Connect with us

Kerala

മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകള്‍ അപമാനിക്കുന്നത്; പാട്ടിലൂടെ മറുപടി നല്‍കും: വേടന്‍

താന്‍ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയിലും അംഗമല്ല. രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണയുടെ ഭാഗമായല്ല തനിക്ക് പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്.

Published

Nov 05, 2025 4:12 pm |

Last Updated

Nov 05, 2025 4:12 pm

കൊച്ചി | സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാനെതിരെ റാപ്പര്‍ വേടന്‍. വേടന് പോലും അവാര്‍ഡ് നല്‍കിയെന്ന സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്റെ വാക്കുകള്‍ അപമാനിക്കുന്നതാണെന്നും അതിന് പാട്ടിലൂടെ മറുപടി നല്‍കുമെന്നും വേടന്‍ തുറന്നടിച്ചു.

അവാര്‍ഡ് നല്‍കിയതിനെ വിമര്‍ശിക്കുന്നവരോട് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. അവാര്‍ഡിനെ വലിയ അംഗീകാരമായാണ് കാണുന്നത്. താന്‍ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയിലും അംഗമല്ല. രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണയുടെ ഭാഗമായല്ല തനിക്ക് പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്. തുടര്‍ച്ചയായ കേസുകള്‍ തന്റെ ജോലിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തിജീവിതത്തില്‍ കുറച്ചുകൂടി ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രായത്തിന്റേതായ പക്വത കുറവുണ്ടെന്നും വേടന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പ്രസ്താവന വിവാദമായതോടെ വിശദീകരണവുമായി സജി ചെറിയാന്‍ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഗാനരചയിതാവല്ലാത്ത വേടന് അവാര്‍ഡ് നല്‍കിയതിനാലാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കേരളത്തിലെ നാലാമത്തെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ലാബ് പത്തനംതിട്ടയില്‍; ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ആരോഗ്യമന്ത്രി

Kerala

ആരോഗ്യ വകുപ്പില്‍ 202 ഡോക്ടര്‍മാരുടെ തസ്തികകള്‍; ദേശീയ ഗെയിംസില്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ കായിക താരങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്‍ക്രിമെന്റ്

International

ഫിലിപ്പൈന്‍സില്‍ വീശിയടിച്ച് കല്‍മേഗി ചുഴലിക്കാറ്റ്; 66 പേര്‍ മരിച്ചു

Kerala

ബൈക്കും ഒമ്‌നി വാനും കൂട്ടിയിടിച്ചു; പ്ലസ്ടു വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Kerala

മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകള്‍ അപമാനിക്കുന്നത്; പാട്ടിലൂടെ മറുപടി നല്‍കും: വേടന്‍

National

ബിലാസ്പുര്‍ ട്രെയിന്‍ അപകടം; മരണം 11 ആയി

Kerala

ഒറ്റപ്പാലം അമ്പലവട്ടത്ത് വീടിന് തീപിടിച്ചു