Kerala

ബൈക്കും ഒമ്‌നി വാനും കൂട്ടിയിടിച്ചു; പ്ലസ്ടു വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

പാലക്കാട് മണ്ണാര്‍ക്കാട് പള്ളികുറുപ്പ് സ്വദേശി ദില്‍ജിത്ത് (17 )ആണ് മരിച്ചത്.

Published

Nov 05, 2025 4:21 pm |

Last Updated

Nov 05, 2025 4:21 pm

പാലക്കാട് | വാഹനാപകടത്തില്‍ പ്ലസ്ടു വിദ്യാര്‍ഥി മരിച്ചു. പാലക്കാട് മണ്ണാര്‍ക്കാട് പള്ളികുറുപ്പ് സ്വദേശി ദില്‍ജിത്ത് (17 )ആണ് മരിച്ചത്.

മണ്ണാര്‍ക്കാട്-കാഞ്ഞിരപ്പുഴ റോഡില്‍ ഇന്ന് രാവിലെ 11ഓടെയായിരുന്നു അപകടം. ബൈക്കും ഒമ്നി വാനും തമ്മില്‍ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. പള്ളിക്കുറുപ്പ് സ്‌കൂളിലെ പ്ലസ്ടു വിദ്യാര്‍ഥിയായ ദില്‍ജിത്ത് സബ് ജില്ലാ കലോത്സവത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ പോകുന്നതിനിടെയാണ് അപകടത്തില്‍ പെട്ടത്.

മണ്ണാര്‍ക്കാട് സബ് ജില്ലാ കലോത്സവത്തില്‍ ദില്‍ജിത്തിന് ചിത്രരചനയില്‍ എ ഗ്രേഡോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് നടക്കുന്ന നാടന്‍പാട്ട് മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ പോകുന്നതിനിടെയാണ് അപകടത്തിനിരയായത്.

 

