Connect with us

Kerala

മില്‍മ പാലിന് വില കൂട്ടി; വര്‍ധന ജൂണ്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍

ഇതോടെ പാല്‍ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്കും വില വര്‍ധിക്കും.

Published

May 20, 2026 3:05 pm |

Last Updated

May 20, 2026 3:05 pm

തിരുവനന്തപുരം |  സംസ്ഥാനത്ത് മില്‍മ പാലിന്റെ വില വര്‍ധിപ്പിച്ചു. ലിറ്ററിന് നാല് രൂപയാണ് കൂട്ടിയത്. ഇന്ന് ചേര്‍ന്ന മില്‍മ ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡ് യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.

ജൂണ്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ പുതിയ വില പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും. 3.35 രൂപ കര്‍ഷകന് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വില വര്‍ധനവെന്ന് മില്‍മ അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. ഇതോടെ പാല്‍ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്കും വില വര്‍ധിക്കും.

ലിറ്ററിന് നാല് മുതല്‍ ആറ് രൂപ വരെ കൂട്ടണമെന്നായിരുന്നു മില്‍മയുടെ ആവശ്യം. മില്‍മയുടെ നിരന്തര ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് പാല്‍വില കൂട്ടാനുള്ള അനുമതി നല്‍കിയത്.

 

Related Topics:

Latest

Kerala

ഫിഷറീസ് ലീഗിന് തന്നെ, സണ്ണി ജോസഫിന് വൈദ്യുതി; മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പ് വിഭജനത്തില്‍ അന്തിമ പട്ടികയായി

Kerala

പാരിയത്തുകാവ് പട്ടികജാതി ഉന്നതിയില്‍ കുടിയൊഴിപ്പിക്കല്‍ നടപടി; പ്രതിഷേധം

Kerala

ബള്‍ബ് മാറ്റുന്നതിനിടെ കാല്‍തെറ്റി വീണു; ഛായാഗ്രഹകന്‍ സജി നായര്‍ അന്തരിച്ചു

Kerala

മില്‍മ പാലിന് വില കൂട്ടി; വര്‍ധന ജൂണ്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍

Ongoing News

ലഹരി കടത്ത് സംഘവുമായി അടുത്ത ബന്ധം; മലപ്പുറത്ത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

Kerala

ലഹരിക്കടത്ത് സംഘവുമായി ബന്ധം; മലപ്പുറത്ത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് സസ്പെന്‍ഷന്‍

Kerala

സില്‍വര്‍ ലൈന്‍ പദ്ധതി റദ്ദാക്കി, മഞ്ഞക്കുറ്റികള്‍ നീക്കം ചെയ്യും: മുഖ്യമന്ത്രി