International
തായ്വാനില് വന് ഭൂചലനം; 7.0 തീവ്രത
തലസ്ഥാനമായ തായ്പേയിലെ കെട്ടിടങ്ങളെ ഭൂചലനം സാരമായി ബാധിച്ചു
തായ്പേയ് | തയ്വാനില് വന്ഭൂചലനമെമന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകള് റിക്ടര് സ്കെയിലിര് 7.0 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണുണ്ടായത്. തലസ്ഥാനമായ തായ്പേയിലെ കെട്ടിടങ്ങളെ ഭൂചലനം സാരമായി ബാധിച്ചു. തയ്വാന്റെ വടക്കുകിഴക്കന് തീരദേശ നഗരമായ യിലാനില് നിന്ന് ഏകദേശം 32 കി.മീ. അകലെയാണു ഭൂചലനമുണ്ടായത്.
ഈ ആഴ്ച ദ്വീപില് അനുഭവപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭൂകമ്പമാണിത്. ഭൂകമ്പങ്ങള്ക്ക് സാധ്യത കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമാണ് തയ്വാന്. 2016-ല് തെക്കന് തായ്വാനിലുണ്ടായ ഒരു ഭൂകമ്പത്തില് നൂറിലധികം പേരാണു മരിച്ചത്. 1999-ല് 7.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പത്തില് രണ്ടായിരത്തിലധികം പേര് മരിച്ചിരുന്നു
---- facebook comment plugin here -----
Latest
International
തായ്വാനില് വന് ഭൂചലനം; 7.0 തീവ്രത
Kerala
വാക്ക് തര്ക്കം; മുട്ടം മെട്രോ സ്റ്റേഷനില് വെച്ച് ഭാര്യയെ കുത്തിപ്പരുക്കേല്പ്പിച്ച് യുവാവ്
Kerala
മറ്റത്തൂരില് ബിജെപിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കി; പത്ത് വാര്ഡ് മെംബര്മാരേയും കോണ്ഗ്രസ് പുറത്താക്കി
Kerala
'ബംഗളുരു ബുള്ഡോസര് രാജ്: കര്ണാടക സര്ക്കാര് നടപടി മനുഷ്യര്ക്കെതിരെയുള്ള കടന്ന് കയറ്റം'
Kerala
ടി വി കാണുന്നതിനിടെ വഴക്ക്; വീട്ടില് നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയ ആറു വയസുകാരനെ കാണാതായി
Kerala
പതിനൊന്നുകാരിയെ വീട്ടില് കയറി ആക്രമിച്ച് പരുക്കേല്പ്പിച്ച കേസ്; പ്രതിക്ക് 13 വര്ഷം കഠിന തടവും പിഴയും
Kerala