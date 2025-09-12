Kerala
ഡെറാഡൂണ് സൈനിക അക്കാദമിയിലെ നീന്തല് കുളത്തില് മലയാളി ജവാനെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
തിരുവനന്തപുരം നേമം സ്വദേശി ബാലു എസ് ആണ് മരിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരം| ഡെറാഡൂണ് സൈനിക അക്കാദമിയിലെ നീന്തല് കുളത്തില് മലയാളി ജവാനെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. തിരുവനന്തപുരം നേമം സ്വദേശി ബാലു എസ് ആണ് മരിച്ചത്. ജയ്പൂരില് ഹവില്ദാര് ആയിരുന്നു ബാലു. ലെഫ്റ്റനന്റ് പദവിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫിസിക്കല് ട്രെയിനിങ്ങിനിടെയാണ് സംഭവം.
മരണകാരണം വ്യക്തമല്ല. മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോര്ട്ടം ചെയ്തശേഷം മാത്രമേ മരണകാരണം വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ.
