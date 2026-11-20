Kerala
ഇന്ന് തല മുണ്ഡനം ചെയ്ത് പ്രതിഷേധം; സമരം കൂടുതല് കടുപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി എല്പിഎസ്ടി റാങ്ക് ഹോള്ഡേഴ്സ് അസോസിയേഷന്
നിരാഹാര സമരമിരിക്കുന്ന എം ജയകൃഷ്ണനാണ് തല മുണ്ഡനം ചെയ്യുക
തിരുവനനന്തപുരം | നിലവില് നടത്തി വരുന്ന സമരം കൂടുതല് കടുപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി എല്പിഎസ്ടി റാങ്ക് ഹോള്ഡേഴ്സ് അസോസിയേഷന്. മന്ത്രിതല ചര്ച്ച പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണിത്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നില് ഇന്ന് തലമുണ്ഡനം ചെയ്ത് പ്രതിഷേധിക്കാനാണ് ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികളുടെ തീരുമാനം. നിരാഹാര സമരമിരിക്കുന്ന എം ജയകൃഷ്ണനാണ് തല മുണ്ഡനം ചെയ്യുക. അതേ സമയം ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികളുടെ സമരം 138 ആം ദിവസത്തിലാണ്.
വിഷയം ചര്ച്ചചെയ്ത് പരിഹരിക്കാം എന്ന് സര്ക്കാര് വാഗ്ദാനം നല്കിയിരുന്നെങ്കിലും അത് സാധ്യമായിട്ടില്ല. ബുധനാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് പരിഹാരമെന്നതാണ് സര്ക്കാര് സമര സമിതിക്ക് നല്കിയിരിക്കുന്ന ഉറപ്പ്. അതെങ്ങനെ പാലിക്കുമെന്നതില് നിലവില് അവ്യക്തതയുണ്ട്.
അനുപാതം കുറയ്ക്കുകയെന്ന ആവശ്യം പരിഗണിക്കാതെ പിന്നോട്ടില്ലെന്നാണ് സമരസമിതിയുടെ നിലപാട്. അനുപാതം കുറയ്ക്കാന് കഴിയില്ലെങ്കില് ബദല് മാര്ഗ്ഗം സര്ക്കാരിന് സ്വീകരിക്കാന് കഴിയണമെന്നും ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള് പറയുന്നു. നിരാഹാരം ഇരിക്കുന്ന വളര്മതി നിലവില് ആശുപത്രിയില് നിന്ന് സമരപ്പന്തലിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Content Highlights: LPST rank holders are intensifying their agitation in front of the Kerala Secretariat after ministerial talks failed. Entering the 138th day of protest, candidates plan to tonsure their heads today. The protesters demand a reduction in the teacher-student ratio or an immediate alternative solution.