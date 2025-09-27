Kerala
ജ്യൂസില് വിഷം കലക്കി ജീവനൊടുക്കാന് കമിതാക്കളുടെ ശ്രമം; ഗുരുതരാവസ്ഥയില്
23കാരനും 15കാരിയുമാണ് ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരം|പാറശാലയില് ജ്യൂസില് വിഷം കലക്കി ജീവനൊടുക്കാന് കമിതാക്കളുടെ ശ്രമം. 23കാരനും 15കാരിയുമാണ് ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിച്ചത്.
ഇരുവരെയും ഗുരുതരാവസ്ഥയില് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പ്ലാമൂട്ടുക്കട സ്വദേശികളാണ് ഇരുവരും. എന്തുകാരണത്തിനാണ് ഇരുവരും ജീവനൊടുക്കാന് ശ്രമിച്ചതെന്നത് വ്യക്തമല്ല. പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
(ശ്രദ്ധിക്കുക, ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടാം. Helpline 1056. 0471 – 2552056)
