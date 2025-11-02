Kerala
തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഒരു മുഴം മുമ്പേയെറിഞ്ഞ് കോണ്ഗ്രസ്സ്; തിരുവനന്തപുരത്ത് 48 സ്ഥാനാര്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
പ്രഖ്യാപിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം കോര്പറേഷന് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാര്ഥികളുടെ പട്ടിക. കെ എസ് ശബരിനാഥന് കവടിയാറില്
തിരുവനന്തപുരം | ആസന്നമായ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ഒരു മുഴം മുമ്പേയെറിഞ്ഞ് കോണ്ഗ്രസ്സ്. തിരുവനന്തപുരം കോര്പറേഷന് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് 48 സ്ഥാനാര്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
കെ എസ് ശബരിനാഥന് കവടിയാറില് മത്സരിക്കും.
ബാക്കി സ്ഥാനാര്ഥി പട്ടിക മറ്റന്നാള് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് കെ മുരളീധരന് അറിയിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
ഓപറേഷന് സിന്ദൂരിന്റെ വിജയത്തില് രാജ്യം അഭിമാനിച്ചു, എന്നാല്, കോണ്ഗ്രസ്സിനത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല; രൂക്ഷ പരാമര്ശങ്ങളുമായി മോദി
National
ആശയവിനിമയ ഉപഗ്രഹമായ സി എം എസ്-03 വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു
Aksharam Education
എന്തിത്ര കയ്ക്കാൻ കയ്പ്പേ....
Kerala
തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഒരു മുഴം മുമ്പേയെറിഞ്ഞ് കോണ്ഗ്രസ്സ്; തിരുവനന്തപുരത്ത് 48 സ്ഥാനാര്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
Kerala
പി എം ശ്രീ: വീഴ്ച സമ്മതിച്ച് സി പി എം
Kerala
മനുഷ്യനന്മക്കായി ഒന്നിക്കുക; കേരളയാത്ര സമാപന സമ്മേളന സംഘാടക സമിതി രൂപവത്കരിച്ചു
Kerala