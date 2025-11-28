Connect with us

local body election 2025

എടക്കര പഞ്ചായത്തിൽ മൊബൈലില്‍ ജയിച്ച് കയറാന്‍ എല്‍ ഡി എഫ്

12 വാർഡുകളിൽ ചിഹ്നം മൊബൈൽ

Published

Nov 28, 2025 4:32 pm

Last Updated

Nov 28, 2025 4:32 pm

എടക്കര | പഞ്ചായത്തിലെ 19 വാർഡുകളിൽ 12ലും എൽ ഡി എഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥികൾ മത്സരിക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ ചിഹ്നത്തിൽ. പാർട്ടി ചിഹ്നമായ അരിവാൾ ചുറ്റിക നക്ഷത്രത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നത് ഒന്ന്, മൂന്ന്, അഞ്ച്, ആറ്, പത്ത്, 18, 19 എന്നീ ഏഴ് വാർ‍ഡുകളിൽ മാത്രമാണ്.

സ്വതന്ത്രന്മാർക്ക് ഏറെ പ്രിയമുള്ള ചിഹ്നം മൊബൈൽ ഫോണാണ്. സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥികളായി മത്സരിക്കുന്ന മിക്കവരും ആവശ്യപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ചിഹ്നം മൊബൈൽ ഫോണായിരുന്നു. ആളുകളുടെ കൈവശം എപ്പോഴുമുള്ളതും ഏത് സമയത്തും ആശ്രയിക്കുന്നതുമായ ഒന്നാണ് മൊബൈൽ ഫോണെന്നും അതുകൊണ്ട് ആരും ചിഹ്നം മറക്കില്ലെന്നുമാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ചിഹ്നം തിരഞ്ഞെടുത്തവർ പറയുന്നത്.

മൊബൈല്‍ ഫോൺ കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് രണ്ടാമത്തേതൊന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

അതേസമയം, എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥികളിൽ പലരും പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തത് പരാജയഭീതി കൊണ്ടാണെന്ന് യു ഡി എഫ് ആരോപിച്ചു.

