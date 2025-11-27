local body election 2025
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ എൽ ഡി എഫ് പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കി
മുനിസിപ്പൽ മൈതാനിയിൽ നടന്ന യോഗം സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനംചെയ്തു.
തൊടുപുഴ | ജില്ലയിലെ എൽഡിഎഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയും ജില്ലാ വികസന സപ്ലിമെന്റും പ്രകാശിപ്പിച്ചു. മുനിസിപ്പൽ മൈതാനിയിൽ നടന്ന യോഗം സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനംചെയ്തു. മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിന് നൽകി പ്രകടന പത്രിക പ്രകാശിപ്പിച്ചു.
എൽ ഡി എഫ് തൊടുപുഴ നഗരസഭ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ അധ്യക്ഷനായി. സിപിഎം തൊടുപുഴ വെസ്റ്റ് ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി ആർ സോമൻ, ഈസ്റ്റ് ഏരിയ സെക്രട്ടറി ലിനു ജോസ് സംസാരിച്ചു. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയറ്റംഗം കെ കെ ജയചന്ദ്രൻ, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി വി വർഗീസ്, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയംഗം കെ പി മേരി, സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ സലിംകുമാർ, സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയറ്റംഗം മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ, കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ഉന്നതാധികാര സമിതിയംഗം കെ ഐ ആന്റണി, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജോസ് പാലത്തിനാൽ പങ്കെടുത്തു.
തൊടുപുഴ നഗരസഭയിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികളെ മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഷാൾ അണിയിച്ച് സ്വീകരിച്ചു. ലിനു ജോസ് സ്ഥാനാർഥികളെ പരിചയപ്പെടുത്തി.