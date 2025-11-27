Connect with us

local body election 2025

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ എൽ ഡി എഫ് പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കി

മുനിസിപ്പൽ മൈതാനിയിൽ നടന്ന യോഗം സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനംചെയ്തു.

Published

Nov 27, 2025 5:29 pm |

Last Updated

Nov 27, 2025 5:29 pm

തൊടുപുഴ | ജില്ലയിലെ എൽഡിഎഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയും ജില്ലാ വികസന സപ്ലിമെന്റും പ്രകാശിപ്പിച്ചു. മുനിസിപ്പൽ മൈതാനിയിൽ നടന്ന യോഗം സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനംചെയ്തു. മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിന് നൽകി പ്രകടന പത്രിക പ്രകാശിപ്പിച്ചു.

എൽ ഡി എഫ് തൊടുപുഴ നഗരസഭ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് അഫ്‌സൽ അധ്യക്ഷനായി. സിപിഎം തൊടുപുഴ വെസ്റ്റ് ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി ആർ സോമൻ, ഈസ്റ്റ് ഏരിയ സെക്രട്ടറി ലിനു ജോസ് സംസാരിച്ചു. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയറ്റംഗം കെ കെ ജയചന്ദ്രൻ, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി വി വർഗീസ്, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയംഗം കെ പി മേരി, സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ സലിംകുമാർ, സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയറ്റംഗം മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ, കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ഉന്നതാധികാര സമിതിയംഗം കെ ഐ ആന്റണി, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജോസ് പാലത്തിനാൽ പങ്കെടുത്തു.

തൊടുപുഴ നഗരസഭയിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികളെ മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഷാൾ അണിയിച്ച് സ്വീകരിച്ചു. ലിനു ജോസ് സ്ഥാനാർഥികളെ പരിചയപ്പെടുത്തി.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Aksharam Education

സെറ്റ് അപേക്ഷാ തീയതി നീട്ടി

Kerala

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ലൈം​ഗിക പീഡന പരാതി; ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിച്ചേക്കും

Aksharam Education

ഡിപ്ലോമ ഇൻ യോഗിക് സയൻസ് ആൻഡ് സ്പോർട്‌സ് യോഗ പരീക്ഷ ഡിസംബറിൽ ആരംഭിക്കു

Aksharam Education

കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭാ ചരിത്രം

Kerala

ഡിവൈ എസ് പിക്ക് എതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ; ചെറുപ്പുളശ്ശേരി സി ഐയുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് പുറത്ത്

National

വിദേശ ആസ്തികൾ വെളിപ്പെടുത്താത്തവർക്ക് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ നോട്ടീസ്; എസ് എം എസും ഇമെയിലും അയക്കും

Saudi Arabia

ഉംറ തീർഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ റെക്കോർഡ്; ജുമാദുൽ-അവ്വൽ മാസത്തിൽ ഒരു കോടിയിലധികം പേർ ഉംറ നിർവഹിച്ചു