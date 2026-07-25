Kerala
കാന്സര് രോഗികള്ക്കായുള്ള സൗജന്യ യാത്ര പദ്ധതി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല; കെ എസ് ആര് ടി സി
പ്രചരിക്കുന്നത് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരങ്ങളാണെന്നും ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകള് മാത്രം വിശ്വസിക്കണമെന്നും കെഎസ്ആര്ടിസി
തിരുവനന്തപുരം| കാന്സര് രോഗികള്ക്കായി നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കെഎസ്ആര്ടിസി. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം അത്തരത്തില് പ്രചരിക്കുന്ന വാര്ത്തകള് തീര്ത്തും വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്ന് കെഎസ്ആര്ടിസി വ്യക്തമാക്കി. സോഫ്റ്റ്വെയര് അപ്ഡേറ്റ് മൂലം കാര്ഡ് വിതരണത്തില് കാല താമസം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് സാങ്കേതിക പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചതോടെ പുതിയ കാര്ഡ് വിതരണം പുനരാരംഭിച്ചു.
നിലവിലെ സാധുവായ കാര്ഡുകള് ഉപയോഗിച്ചുള്ള സൗജന്യ യാത്ര തുടരുന്നുണ്ട്. കാന്സര് രോഗികള്ക്കുള്ള സൗജന്യ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചുവെന്നത് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരങ്ങളാണെന്നും ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകള് മാത്രം വിശ്വസിക്കണമെന്നുമാണ് കെഎസ്ആര്ടിസി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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KSRTC clarified that the free travel scheme for cancer patients has not been discontinued. The delay in issuing new cards was caused by a software update, which has now been resolved. Officials urged the public not to believe fake news and to rely only on official statements.