Kerala
സിക്കിം തുരങ്ക ദുരന്തം; കോട്ടയം സ്വദേശി അനീഷ് മോഹന്റെ മൃതദേഹം കൊച്ചിയിലെത്തിച്ചു
അപകടം നടന്ന് നാലുദിവസത്തിനുശേഷമാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത്.
കൊച്ചി| സിക്കിമില് തുരങ്ക നിര്മാണത്തിനിടെയുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലില് മരിച്ച നാഷണല് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവര് കോര്പ്പറേഷന് (എന്.എച്ച്.പി.സി.) ഉദ്യോഗസ്ഥന് കോട്ടയം മണര്കാട് കൊച്ചുമറ്റം കൂരോത്ത്പറമ്പില് അനീഷ് മോഹന്റെ മൃതദേഹം കൊച്ചയിലെത്തിച്ചു. സിക്കിമിലെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ നിര്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന ടണലില് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിലാണ് അനീഷ് മോഹന് മരിച്ചത്. അപകടം നടന്ന് നാലുദിവസത്തിനുശേഷമാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത്.
സിക്കിമില് നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ മൃതദേഹം റോഡുമാര്ഗം കൊല്ക്കത്തയിലെത്തിച്ചിരുന്നു. അവിടെ വിമാനത്താവളത്തില് നോര്ക്കയുടെ ഇടപെടലില് സജ്ജീകരിച്ച മൊബൈല് യൂണിറ്റില് വൈകീട്ട് മൂന്നരയോടെ എംബാം ചെയ്തു. തുടര്ന്ന് എയര് ഇന്ത്യാ വിമാനത്തില് മൃതദേഹം ഇന്ന് രാവിലെ 7.30 ഓടെ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിച്ചു. മൃതദേഹം നോര്ക്ക ഏര്പ്പെടുത്തിയ ആംബുലന്സില് മണര്കാട് കൊച്ചുമറ്റത്തെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. സംസ്കാരം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്ക് വീട്ടുവളപ്പില്.
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The body of NHPC officer Aneesh Mohan, who died in a Sikkim tunnel landslide, was brought to his home in Manarcad, Kottayam. The body was retrieved four days after the accident and flown from Kolkata to Nedumbassery with Norka assistance. Funeral will take place at his residence today at 1:30 PM.