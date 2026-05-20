Connect with us

Kerala

കെ എം ബഷീര്‍ കൊലപാതക കേസ് ; വിചാരണ ആഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതല്‍ ആരംഭിക്കും

ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനാണ് കേസിലെ പ്രതി.

Published

May 20, 2026 7:21 pm |

Last Updated

May 20, 2026 7:22 pm

തിരുവനന്തപുരം |  സിറാജ് തിരുവനന്തപുരം യൂനിറ്റ് ചീഫ് കെ എം ബഷീറിനെ
വാഹനമിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ വിചാരണ ആഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതല്‍ തുടങ്ങും. തിരുവനന്തപുരം ഒന്നാം അഡീഷണല്‍ സെഷന്‍സ് കോടതിയിലാണ് വിചാരണ നടക്കുക. ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനാണ് കേസിലെ പ്രതി. രണ്ടാം പ്രതിയായിരുന്ന വഫ ഫിറോസിനെ കോടതി കുറ്റപത്രത്തില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.സംഭവം നടന്നിട്ട് ഏഴ് വര്‍ഷം തികയാറാവുമ്പോഴാണ് കേസില്‍ വിചാരണ ആരംഭിക്കുന്നത്

 

2019 ആഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് പുലര്‍ച്ചെയാണ് കെ എം ബഷീറിനെ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന്‍ മദ്യപിച്ച് അമിത വേഗതിയില്‍ ഓടിച്ച കാറിടിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തില്‍ മ്യൂസിയത്തിന് സമീപം പബ്ലിക്ക് ഓഫീസിന് മുന്നിലായിരുന്നു അപകടം. സംഭവ സമയം ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനൊപ്പം പെണ്‍സുഹൃത്ത് വഫ ഫിറോസും കാറിലുണ്ടായിരുന്നു.

 

Related Topics:

Latest

Kerala

മുതിര്‍ന്ന മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ കെ ജി പരമേശ്വരന്‍ നായര്‍ അന്തരിച്ചു

Ongoing News

തീർഥാടകർക്ക് മികച്ച സേവനമൊരുക്കി സഊദി ഹജ്ജ്‌-ഉംറ മന്ത്രാലയം: തവക്കൽന ആപ്പിൽ മലയാളം ഉള്‍പ്പെടെ 19 ഭാഷകൾ

Kerala

സിന്‍ഡിക്കേറ്റിന് ചാന്‍സലറുടെ ഉത്തരവിനെ വെല്ലുവിളിക്കാനാകില്ല; നിര്‍ണായക ഉത്തരവുമായി ഹൈക്കോടതി

International

ഇറാനോട് മുട്ടി അമേരിക്ക പെട്ടു; 42 സൈനിക വിമാനങ്ങൾ തകർന്നു; 29 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും; റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്

Saudi Arabia

നിയമവിരുദ്ധമായി മക്കയിലേക്ക് ആളുകളെ കടത്താന്‍ ശ്രമം ; ഏഴ് പേര്‍ക്ക് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പിഴ ചുമത്തി

Kerala

കെ എം ബഷീര്‍ കൊലപാതക കേസ് ; വിചാരണ ആഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതല്‍ ആരംഭിക്കും

Editors Pick

ഒറ്റ ചാർജിൽ 440 കിമീ; കുറഞ്ഞ വിലയിൽ വിപണി കീഴടക്കാൻ സ്കോഡയുടെ ഇലക്ട്രിക് എസ്‌ യു വി എത്തി