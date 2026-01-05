ജന്മനാടിന്റെ സ്നേഹവും ആദരവും ഏറ്റുവാങ്ങി കാന്തപുരം ഉസ്താദ്

Latest
Kerala
എന്എഫ്ഡിബിയുടെ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥാപിക്കും; നടപടിക്രമങ്ങള് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദര്ശനത്തിന് മുന്പെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി
Kerala
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളജിലെ ലിഫ്റ്റില് രോഗി രണ്ട് ദിവസത്തോളം കുടുങ്ങിയ സംഭവം; അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്കണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്
Saudi Arabia
പ്രവാസി സാഹിത്യോത്സവിന്റെ ഭാഗമായി കവിത ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചു
Kerala
തൊണ്ടിമുതല് കേസില് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു; ആന്റണി രാജുവിനെ എംഎല്എ സ്ഥാനത്തുനിന്നും അയോഗ്യനാക്കി; വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങി
Alappuzha
ഡയാലിസിസ് ചെയ്യ്ത രോഗികള് മരിച്ച സംഭവം; ആശുപത്രിക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലിസ്
Kerala
മേയര് ആക്കാത്തതില് അതൃപ്തിയില്ല, മാധ്യമങ്ങള് കള്ളക്കഥകള് മെനയുന്നു; മലക്കം മറിഞ്ഞ് ആര് ശ്രീലേഖ
Kerala