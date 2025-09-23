Kerala
ജീലാനി ദിനം ഒക്ടോബര് നാല് ശനിയാഴ്ച
റബീഉല് ആഖിര് ഒന്ന് സെപ്തംബര് 24 ബുധനാഴ്ച.
കോഴിക്കോട് | റബീഉല് അവ്വല് 29-ന് റബീഉല് ആഖിര് മാസപ്പിറവി കണ്ടതായി വിശ്വസനീയ വിവരം ലഭിക്കാത്തതിനാല് റബീഉല് ആഖിര് ഒന്ന് സെപ്തംബര് 24 ബുധനാഴ്ചയും അതനുസരിച്ച് ജീലാനി ദിനം (റബീഉല് ആഖിര് 11) ഒക്ടോബര് നാല് ശനിയാഴ്ചയുമായിരിക്കുമെന്ന് സംയുക്ത മഹല്ല് ജമാഅത് ഖാസിമാരായ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കര് മുസ്ലിയാര്, സയ്യിദ് ഇബ്റാഹീമുല് ഖലീല് അല്ബുഖാരി അറിയിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
International
സഊദി ഗ്രാന്ഡ് മുഫ്തി ശൈഖ് അബ്ദുല് അസീസ് അന്തരിച്ചു
Kerala
വാവര് തീവ്രവാദി, മുസ്ലിം ആക്രമണകാരി; വിദ്വേഷ പ്രസംഗവുമായി ശാന്താനന്ദ മഹര്ഷി
Kerala
ജീലാനി ദിനം ഒക്ടോബര് നാല് ശനിയാഴ്ച
Kerala
തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം ഉടന്; നവംബര്-ഡിസംബര് മാസങ്ങളില് നടത്താന് ആലോചന
Uae
അൽ ഐൻ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ വികസന പദ്ധതി അവലോകനം ചെയ്തു
National
കാര് വിറ്റുകിട്ടിയ ഒരുലക്ഷം രൂപയുമായി ബസ് കാത്തുനിന്ന യാത്രക്കാരന്റെ പോക്കറ്റടിച്ചു; തൃശൂര് സ്വദേശി അറസ്റ്റില്
Kerala