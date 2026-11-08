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നെതന്യാഹുവിന് പകരം വരുന്നത് അതിലും ഭീകരനോ? ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിന്റെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ
നെതന്യാഹുവിന് പകരക്കാരനായി ഐസൻകോട്ട് വന്നാൽ ഗസ്സയിലെയും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെയും ഫലസ്തീനികളുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് അറുതിയാകുമോ?
ജറുസലേം | ഇസ്റാഈലിൽ ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ പതനം ഉറപ്പാക്കി പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ മുൻ സൈനിക മേധാവി ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിനെ പ്രസിഡന്റ് ഐസക് ഹെർസോഗ് ചുമതലപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഒരേയൊരു കാര്യമാണ്. നെതന്യാഹുവിന് പകരക്കാരനായി ഐസൻകോട്ട് വന്നാൽ ഗസ്സയിലെയും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെയും ഫലസ്തീനികളുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് അറുതിയാകുമോ? എന്നാൽ പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈനിക ചരിത്രവും വ്യക്തമാക്കുന്നത് നെതന്യാഹുവിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഭീകരനാണ് ഇസ്റാഈലിന്റെ അധികാര തലപ്പത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്നാണ്.
അറബ് പാർട്ടികളെ പടിക്കുപുറത്തു നിർത്തുന്ന ഐസൻകോട്ട്
ഒക്ടോബർ 27ന് നടന്ന പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 120 അംഗ നെസറ്റിൽ 61 സീറ്റാണ് കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടത്. നെതന്യാഹുവിന് 46 എം പിമാരുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചപ്പോൾ ഐസൻകോട്ടിന് 67 പേരുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചു. ഇതിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായത് ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റിന്റെ 11 എം പിമാരും മൻസൂർ അബ്ബാസിന്റെ റാം പാർട്ടിയുടെ 8 എം പിമാരും ഉൾപ്പെടെ 19 അറബ് പ്രതിനിധികൾ നൽകിയ പിന്തുണയാണ്. എന്നാൽ അറബ് പ്രതിനിധികളുടെ പിന്തുണയോടെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഐസൻകോട്ട് അവരെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറല്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വൈരുദ്ധ്യം.
സഖ്യത്തിൽ ചേരുന്നതിന് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവെച്ച നാല് നിബന്ധനകളാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇസ്റാഈലിനെ ജൂത ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിക്കുക, എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധിത സൈനിക സേവനം ഉറപ്പാക്കുക, ഹമാസിനെ ഭീകര സംഘടനയായി കണ്ട് ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ പിന്തുണക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ നിബന്ധനകൾ. അറബ് പാർട്ടികൾക്കും അതിയാഥാസ്ഥിതിക പാർട്ടികൾക്കും ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അറബികളുടെ വോട്ട് വേണം എന്നാൽ അവർ ഭരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകരുത് എന്ന കടുത്ത വിവേചന രാഷ്ട്രീയമാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പയറ്റുന്നത്.
നെതന്യാഹുവിനേക്കാൾ അപകടകാരിയാകുന്ന ദാഹിയ സിദ്ധാന്തം
നെതന്യാഹു മുഴുവൻ സമയ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണെങ്കിൽ ഐസൻകോട്ട് നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ ഇസ്റാഈൽ സൈന്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ്. 1960ൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം 1978ൽ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്ന് 2015 മുതൽ 2019 വരെ സൈനിക മേധാവിയായി പ്രവർത്തിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ മുഖം വെളിവാകുന്നത് 2006ലെ ലെബനൻ യുദ്ധത്തിലാണ്. ബൈറൂത്തിന്റെ തെക്കൻ പ്രദേശമായ ദാഹിയയിൽ അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കിയ ദാഹിയ സിദ്ധാന്തം ലോകമെമ്പാടും വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു.
സായുധ സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിവിലിയൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ സൈനിക ശക്തി പ്രയോഗിച്ച് സർവനാശം വിതയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഈ സിദ്ധാന്തം. സാധാരണക്കാരെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന ഈ രീതിക്ക് യു എൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ വലിയ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്ത സൈനിക സംവിധാനത്തിന്റെ ഉന്നത നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയായാണ് അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
ഗസ്സയിലെ കൂട്ടക്കുരുതിയിൽ തുല്യ പങ്കാളി
നെതന്യാഹുവിന്റെ ഗസ്സ നയങ്ങളെ വിമർശിച്ച് 2024 ജൂണിൽ അടിയന്തര മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് ബെന്നി ഗാന്റ്സിനൊപ്പം ഐസൻകോട്ട് രാജിവെച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് യാഷർ എന്ന പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടതും 21 സീറ്റുകൾ നേടിയതും. എന്നാൽ ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ ഹമാസ് ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ആരംഭിച്ച ഗസ്സ യുദ്ധത്തിൽ ആദ്യത്തെ എട്ടു മാസം അദ്ദേഹം നെതന്യാഹുവിനൊപ്പം യുദ്ധ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
പതിനായിരക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങളും സ്ത്രീകളും കൊല്ലപ്പെട്ട യുദ്ധ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഐസൻകോട്ടിനും പൂർണ പങ്കാളിത്തമുണ്ട്. 2015 മുതൽ 2018 വരെ ഇദ്ദേഹം സൈനിക മേധാവിയായിരിക്കെ ഏകദേശം 650 ഫലസ്തീനികളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 2018 ലെ ‘ഗ്രേറ്റ് മാർച്ച് ഓഫ് റിട്ടേൺ’ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ മാത്രം 35 കുട്ടികളുൾപ്പെടെ 189 ഫലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ആയിരങ്ങൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഐസൻകോട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈന്യം യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് യു എൻ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. 2006-ലെ ലെബനൻ യുദ്ധത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ച ‘ദാഹിയ ഡോക്ട്രിൻ’ പ്രകാരം 860 സിവിലിയന്മാരുൾപ്പെടെ 1,109 പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഗസ്സയിലെ യുദ്ധത്തിന് വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമില്ലെന്നും യുദ്ധാനന്തര ഭരണത്തിൽ നെതന്യാഹുവിന് വ്യക്തമായ പദ്ധതിയുമില്ലെന്നും ആരോപിച്ചാണ് അദ്ദേഹം മുമ്പ് രാജിവെച്ചതും. അല്ലാതെ ഫലസ്തീനികളോടുള്ള അനുഭാവം കൊണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ രാജി.
ഗസ്സയിലെ ജബാലിയയിൽ നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഗാൽ (ഡിസംബർ 2023), അനന്തരവൻ മാവോർ എന്നിവർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. 2024 നവംബറിൽ മറ്റൊരു അനന്തരവനായ യോഗേവ് പാസിയും ഗസ്സയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. എന്നാൽ മകനെയും രണ്ട് അനന്തരവൻമാരെയും നഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഫലസ്തീനികളോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈനിക നയങ്ങൾ കടുത്തതാണ്.
ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിക്കാത്ത നേതാവ്
സ്വതന്ത്ര ഫലസ്തീൻ എന്ന ആശയത്തെ നെതന്യാഹുവിനെ പോലെ തന്നെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ എതിർക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഐസൻകോട്ട്. ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരെ അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചിരുന്നു. ഫലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇസ്റാഈലിന്റെ സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണം പൂർണമായി നിലനിൽക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷം. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ കുടിയേറ്റങ്ങളെ പൂർണമായി അദ്ദേഹം എതിർക്കുന്നില്ല. നിയമവിരുദ്ധ ഔട്ട്പോസ്റ്റുകളെ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം വിമർശിക്കുന്നത്. ഇസ്റാഈൽ നിയമങ്ങൾക്കും ദേശീയ താല്പര്യങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായ ജൂത കുടിയേറ്റങ്ങളെ അദ്ദേഹം പിന്തുണക്കുന്നുണ്ട്.
ചുരുക്കത്തിൽ നെതന്യാഹു അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുന്നത് ലോകത്തിന് താൽക്കാലിക സന്തോഷം നൽകുന്ന വാർത്തയാണെങ്കിലും പകരം വരുന്നത് ഫലസ്തീനികളോട് ഒരു ദയയുമില്ലാത്ത കടുത്ത സൈനിക നയങ്ങളുള്ള ഒരു മുൻ ജനറലാണ്. ദാഹിയ സിദ്ധാന്തം പോലെയുള്ള ക്രൂരമായ നയങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച ഐസൻകോട്ട് ഇസ്റാഈൽ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമ്പോൾ അത് ഫലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് പുതിയൊരു പേടിസ്വപ്നമായി മാറാനാണ് സാധ്യത.
Content Highlights:
Gadi Eisenkot is set to replace Netanyahu as Israel’s PM with Arab MPs’ support. However, his brutal military past, invention of the Dahiyeh doctrine, and opposition to a Palestinian state suggest his regime could be even more dangerous and devastating for Palestinians than Netanyahu’s rule.