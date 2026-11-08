Connect with us

Kerala

മദ്യനയം എത്രയും വേഗം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മന്ത്രി മോന്‍സ് ജോസഫ്

കെ സി ബി സി യുടെ ആവശ്യം ഉയര്‍ത്തിയാണ് മന്ത്രി രംഗത്തുവന്നത്

Published

Nov 08, 2026 8:55 pm |

Last Updated

Nov 08, 2026 8:55 pm

കോട്ടയം| മദ്യനയം എത്രയും വേഗം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മന്ത്രി മോന്‍സ് ജോസഫ്. കെ സി ബി സി യുടെ ആവശ്യം ഉയര്‍ത്തിയാണ് മന്ത്രി രംഗത്തുവന്നത്.

മദ്യ നയത്തിന് മുന്നോടിയായി ചര്‍ച്ച നടക്കണമെന്നും നിലവിലെ ആശയക്കുഴപ്പം മാറ്റാന്‍ അത് ആവശ്യമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കെ സി ബി സിയും ഈ ആവശ്യം മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി മോന്‍സ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

മദ്യനയത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഘടകക്ഷികളുമായി ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചകള്‍ ഉണ്ടാകണം. യു ഡി എഫിന്റെ മദ്യനയം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാണ് കെ സി ബി സി ഉയര്‍ത്തുന്ന വികാരമെന്നും മോന്‍സ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

 

Content Highlights: Minister Mons Joseph demanded the swift announcement of the UDF liquor policy. He stressed the need for bilateral discussions with allied parties to clear existing confusion. His call strongly reflects the position previously raised by the KCBC regarding the state’s alcohol policy.

 

---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മലപ്പുറത്ത് നാലുപേര്‍ക്കും കോഴിക്കോട്ട് മൂന്നുപേര്‍ക്കും ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു

Kerala

മദ്യനയം എത്രയും വേഗം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മന്ത്രി മോന്‍സ് ജോസഫ്

Bahrain

ഗള്‍ഫ് മേഖലയില്‍ ചരിത്രപരമായ ഗതാഗത വിപ്ലവം; ജി സി സി റെയില്‍വേ ശൃംഖല 56 ശതമാനം പൂര്‍ത്തിയായി

Web Special

നെതന്യാഹുവിന് പകരം വരുന്നത് അതിലും ഭീകരനോ? ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിന്റെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ

Eranakulam

ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം മെസ്സേജിനെച്ചൊല്ലി തര്‍ക്കം; കൊച്ചി എളമക്കരയില്‍ പതിനേഴുകാരന് ക്രൂരമര്‍ദനമേറ്റു

Kasargod

വീട്ടില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന തോക്കില്‍ നിന്ന് അബദ്ധത്തില്‍ വെടിയേറ്റു; 17കാരന് പരുക്ക്

Kerala

ഭാര്യയെ തീകൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ്; 15 വര്‍ഷം ഒളിവില്‍ കഴിഞ്ഞ പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം