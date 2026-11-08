Connect with us

obit

സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങളുടെ സഹോദരി നിര്യാതയായി

മയ്യിത്ത് നമസ്‌കാരം തിങ്കള്‍ രാവിലെ പത്തിന് കൊയിലാണ്ടി വലിയകത്ത് ജുമുഅ മസ്ജിദില്‍

Published

Nov 08, 2026 11:05 pm |

Last Updated

Nov 08, 2026 11:08 pm

കൊയിലാണ്ടി | കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിടപറഞ്ഞ സമസ്ത വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങളുടെ സഹോദരി മുബാറക് റോഡ് വലിയകത്ത് ബംഗ്ലാവ് ശരീഫ നഫീസ ബീവി (70) മകളുടെ വസതിയായ ‘റിഹാബി’ല്‍ നിര്യാതയായി.

ഭര്‍ത്താവ്: സയ്യിദ് അബ്ദുല്ല ബാഫഖി (താനൂര്‍). മക്കള്‍: സയ്യിദ് ഇസ്ഹാഖ് ബാഫഖി, സയ്യിദ് അബ്ദുര്‍റഹ്മാന്‍ ബാഫഖി (അബൂദബി), സയ്യിദ് ഉമര്‍ ബാഫഖി (ഷാര്‍ജ), ശരീഫ ഖദീജ, ശരീഫ ആഇശ. മരുമക്കള്‍: സയ്യിദ് ഹംസ ബാഫഖി, സയ്യിദ് ഹുസൈന്‍ ജിഫ്്‌രി (കുവൈത്ത്), ശരീഫ സഫിയ, ശരീഫ ഫൈറൂസ്, ആഇശ വഫ. മറ്റു സഹോദരങ്ങള്‍: സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ബാഫഖി, സയ്യിദ് അബ്ദുല്ല ബാഫഖി, സയ്യിദ് അബ്ദുല്‍ ഖാദര്‍ ബാഫഖി, സയ്യിദ് ത്വാഹാ ബാഫഖി, ശരീഫ ഫാത്വിമ. മയ്യിത്ത് നമസ്‌കാരം തിങ്കള്‍ രാവിലെ പത്തിന് കൊയിലാണ്ടി വലിയകത്ത് ജുമുഅ മസ്ജിദില്‍.

Content Highlights: Sharifa Nafeesa Beevi, sister of late Samastha Vice President Sayyid Ali Bafaqih Thangal, passed away in Koyilandy. She was 70. The funeral prayer will take place on Monday at 10 AM at Koyilandy Valiyakath Juma Masjid.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

കറിയെ ചൊല്ലി തര്‍ക്കം; വിരമിച്ച യുവ സൈനികനെ ഭാര്യ കറിക്കത്തികൊണ്ടു കുത്തിക്കൊന്നു

obit

സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങളുടെ സഹോദരി നിര്യാതയായി

Kerala

കേരളത്തിനെതിരെ വര്‍ഗീയ പ്രചാരണം; ഉത്തരേന്ത്യന്‍ യു ട്യൂബര്‍ക്ക് മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം

International

ഈജിപ്തില്‍ ട്രെയിന്‍ അപകടം; നാലുമരണം, 88 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

Kerala

ഡ്രൈവര്‍ ഉറങ്ങിപ്പോയി; കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസ്സിടിച്ച് 15കാരി മരിച്ചു

Kerala

മലപ്പുറത്ത് നാലുപേര്‍ക്കും കോഴിക്കോട്ട് മൂന്നുപേര്‍ക്കും ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചു

Kerala

മദ്യനയം എത്രയും വേഗം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മന്ത്രി മോന്‍സ് ജോസഫ്