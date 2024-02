യുഎഇയിൽ കനത്ത മഴ, ഇടിമിന്നൽ, ആലിപ്പഴ വർഷം; കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾ വൈകുന്നു

അബൂദബി | കനത്ത മഴയിലും മഞ്ഞുവീഴ്ചയിലും വിറങ്ങലിച്ച് യുഎഇ. ഇന്നലെ രാത്രി തുടങ്ങിയ മഴ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ശക്തമായ ഇടിമിന്നലും ആലിപ്പഴ വർഷവുമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ യു എ ഇ നിവാസികളെ ഉറക്കമുണർത്തിയത്. അൽ ഐൻ, അൽവത്വബ , ബനിയാസ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കനത്ത ആലിപ്പഴ വർഷമുണ്ടായത്. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി.

ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ രാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ ആലിപ്പഴ വർഷം ശക്തമാണ്. പലയിടങ്ങളിലും റോഡുകളിൽ മഞ്ഞുകട്ടകൾ വീണ് ഗതാഗതം താറുമാറായി. യു എ ഇയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഒരു വേള യൂറോപ്പാണെന്ന് സംശയിച്ചു പോകും. 7.6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് റാസൽ ഖൈമയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഊഷ്മാവ്.

Large parts of the UAE were lashed by heavy rain, hail, thunder and lightning overnight and into Monday morning, with safety alerts and speed limit cuts issued across the emirates pic.twitter.com/FR5Yu6hozE

പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിൽ ആളുകൾ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബീച്ചിലും, മലയടിവാരങ്ങളിലും ആളുകൾ ഒരു കാരണത്താലും ഇറങ്ങരുത്. ഡ്രൈവർമാരും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അബുദാബി , ദുബൈ പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വാഹനങ്ങൾ സുരക്ഷിത അകലം പാലിക്കുകയും സ്പീഡ് നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

🎥 The strange situation of the city of Al Ain in the UAE after heavy rain pic.twitter.com/lnnvJfEUhy

