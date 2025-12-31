Connect with us

Kozhikode

ഹൃദയാഘാതം; കോഴിക്കോട് സ്വദേശി റിയാദില്‍ നിര്യാതനായി

കോവൂര്‍ സ്വദേശി സാലിഹാണ് മരിച്ചത്. ഗുറാബിയിലെ താമസ സ്ഥലത്തായിരുന്നു മരണം. ഐ സി എഫ് ഗുറാബി അമല്‍ യൂണിറ്റ് പ്രവര്‍ത്തകനായിരുന്നു.

Published

Dec 31, 2025 12:04 am |

Last Updated

Dec 31, 2025 12:04 am

റിയാദ് | കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ യുവാവ് റിയാദില്‍ ഹൃദയാഘാതം മൂലം നിര്യാതനായി. കോഴിക്കോട് കോവൂര്‍ സ്വദേശി സാലിഹാണ് മരിച്ചത്. ഗുറാബിയിലെ താമസ സ്ഥലത്തായിരുന്നു മരണം. ഐ സി എഫ് ഗുറാബി അമല്‍ യൂണിറ്റ് പ്രവര്‍ത്തകനായിരുന്നു.

റിയാദിലെ സാമൂഹിക രംഗത്ത് സജീവമായിരുന്ന സാലിഹിന്റെ മരണം ഞട്ടലോടെയാണ് റിയാദിലെ പ്രവാസി സമൂഹം കേട്ടത്. വെള്ളിയാഴ്ച ബത്ഹയില്‍ നടന്ന ആര്‍ എസ് സി സാഹിത്യോത്സവില്‍ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയും ജേതാക്കള്‍ക്ക് സമ്മാന വിതരണം നിര്‍വഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

കുടുംബത്തോടൊപ്പം റിയാദില്‍ താമസിച്ചുവരികയായിരുന്നു സാലിഹ്. ഭാര്യ: ഷംന ഗുറാബി ഹാദിയ ടീം ഉമൈറ കൂടിയാണ്. രണ്ട് മക്കളുണ്ട്. മരണാനുബന്ധ നടപടിക്രമകള്‍ ഐ സി എഫ് പ്രവര്‍ത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്നു വരുന്നു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

From the print

നാടൊരുങ്ങി; കേരളയാത്രക്ക് നാളെ സമാരംഭം

Kerala

വീട്ടുമുറ്റത്തെ കിണറ്റില്‍ വീണ കടുവയെ കരക്ക് കയറ്റി കൂട്ടിലാക്കി; ഗവി വനത്തില്‍ തുറന്നുവിട്ടു

Kerala

വെര്‍ച്വല്‍ അറസ്റ്റ് തട്ടിപ്പ്: വൃദ്ധ ദമ്പതികളുടെ 1.40 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസില്‍ ഗുജറാത്ത് സ്വദേശി അറസ്റ്റില്‍

Kozhikode

ഹൃദയാഘാതം; കോഴിക്കോട് സ്വദേശി റിയാദില്‍ നിര്യാതനായി

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: ഡി മണിയെയും ബാലമുരുകനെയും എസ് ഐ ടി ചോദ്യം ചെയ്തു; വിട്ടയച്ചു

Ongoing News

അഞ്ചാമങ്കത്തിലും വിജയം; ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ വനിതാ ടി20 പരമ്പര തൂത്തുവാരി ഇന്ത്യ

Kerala

പുതുവത്സരാഘോഷം: ഡി ജെ പാര്‍ട്ടികളില്‍ ഗുണ്ടകള്‍ക്ക് വിലക്ക്