Connect with us

International

എച്ച് വണ്‍ ബി വിസ: ഒരു ലക്ഷം ഡോളര്‍ ഫീസ് ഇന്ന് മുതല്‍; നിയമം പുതിയ വിസ അപേക്ഷകർക്ക് മാത്രം ബാധകമെന്ന് യുഎസ്

ഇന്ത്യയില്‍ ഉള്ളവര്‍ തിരക്കിട്ട് മടങ്ങേണ്ടതില്ല എന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ്

Published

Sep 21, 2025 6:54 am |

Last Updated

Sep 21, 2025 8:01 am

വാഷിംഗ്ടൺ | എച്ച് വണ്‍ ബി വിസയ്ക്ക് യു എസ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഒരു ലക്ഷം ഡോളര്‍ ഫീസ് ഇന്ന് മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തിൽ. ഇന്ത്യന്‍ സമയം രാവിലെ ഒന്‍പതര മുതൽ പുതിയ നിരക്ക് നിലവിൽ വരും. പുതുതായി വിസക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്കാണ് നിരക്ക് ബാധിക്കുക. അതേസമയം, യുഎസിന് പുറത്തുള്ള എച്ച് വൺ ബി വിസക്ക് തീരുമാനം ബാധകമല്ല.

അതിനിടെ, വിസ നിയന്ത്രണത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി യുഎസ് രംഗത്ത് വന്നു. വര്‍ധിച്ച ഫീസ് പുതിയ വീസയ്ക്ക് മാത്രമാണെന്നും നിലവില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഉള്ളവര്‍ തിരക്കിട്ട് മടങ്ങേണ്ടതില്ല എന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിൻ ലീവിറ്റ് അറിയിച്ചു. ഇത് ഒറ്റത്തവണ ഫീസ് മാത്രമാണെന്നും വിസ പുതുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ലന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

2023ൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത 380,000 എച്ച് വണ്‍ ബി വിസകളിൽ 72 ശതമാനവും ലഭിച്ചത് ഇന്ത്യക്കാർക്കാണ്. ഡേറ്റാ സയൻസ്, എഐ, മെഷീൻ ലേണിങ്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

എച്ച്-1 ബി വിസ പദ്ധതിയുടെ ദുരുപയോഗം ദേശീയ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ട്രംപ് വിസയ്ക്ക് ഒരു ലക്ഷം ഡോളര്‍ ഫീസ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

പിയൂഷ് ഗോയൽ നാളെ അമേരിക്കയിലേക്ക്; ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമാകും

National

സി പി ഐ 25-ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രഗ്രസ്സിന് ഇന്ന് ചണ്ഡീഗഢിൽ തുടക്കം

International

ഗസ്സയിൽ ക്രൂരതക്ക് അയവില്ല; ഇന്നലെ മാത്രം കൊല്ലപ്പെട്ടത് 91 ഫലസ്തീനികൾ

National

ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരം തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധ്യത, ജാതി സെൻസസ് നിർണായകം

International

എച്ച് വണ്‍ ബി വിസ: ഒരു ലക്ഷം ഡോളര്‍ ഫീസ് ഇന്ന് മുതല്‍; നിയമം പുതിയ വിസ അപേക്ഷകർക്ക് മാത്രം ബാധകമെന്ന് യുഎസ്

From the print

വൺ ടൈം, വൺ ലൈഫ്; കാന്തപുരത്തിന്റെ ജീവിതം ഇംഗ്ലീഷിൽ പുസ്തകമാകുന്നു

Kerala

കെട്ടുകാഴ്ച നിര്‍മാണത്തിനിടെ വീണ് പരുക്കേറ്റ് തൊഴിലാളി മരിച്ചു