ജി എസ് ടി പരിഷ്കാരം: രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണത്തിന് ബി ജെ പി
ന്യൂഡല്ഹി | പുതുതായി പ്രഖ്യാപിച്ച ജി എസ് ടി പരിഷ്കാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രചാരണത്തിന് ബി ജെ പി. പ്രചാരണം രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തും.
