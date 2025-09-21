Connect with us

ജി എസ് ടി പരിഷ്‌കാരം: രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണത്തിന് ബി ജെ പി

Sep 21, 2025 3:11 pm |

Sep 21, 2025 3:11 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | പുതുതായി പ്രഖ്യാപിച്ച ജി എസ് ടി പരിഷ്‌കാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രചാരണത്തിന് ബി ജെ പി. പ്രചാരണം രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തും.

കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാര്‍ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച് പ്രചാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും.

സ്വദേശി വസ്തുക്കളുടെ വില്‍പന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പ്രചാരണം നടത്തും.

 

