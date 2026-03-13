Connect with us

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഇടിവ്; കുറഞ്ഞത് 720 രൂപ

ഗ്രാമിന് 90 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,780 രൂപയായി.

Mar 13, 2026 11:48 am |

Mar 13, 2026 11:48 am

കൊച്ചി|സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഇടിവ്. പവന് ഇന്ന് 720 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വില 1,18,240 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 90 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,780 രൂപയായി. സംസ്ഥാനത്ത് ആഴ്ചകളായി സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ്.

ജനുവരിയില്‍ ഒരു പവന് സര്‍വകാല റെക്കോര്‍ഡായ 1,31,160 രൂപയായിരുന്നു സ്വര്‍ണ വില. ഈ മാസം ഒന്നിന് 1,26,920 രൂപയായിരുന്നു സ്വര്‍ണവില. ഇത് തന്നെയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കും.

