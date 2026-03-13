Connect with us

International

ലെബനനില്‍ ലിതാനി നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള ഇസ്‌റാഈല്‍ പാലം ആക്രമിച്ചതായി ഇസ്‌റാഈല്‍

ഹിസ്ബുള്ള അംഗങ്ങള്‍ തെക്കന്‍ ലെബനനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാന്‍ പ്രധാന മാര്‍ഗമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാലമാണ് തകര്‍ത്തതെന്നാണ് ഇസ്‌റാഈല്‍

Published

Mar 13, 2026 12:36 pm |

Last Updated

Mar 13, 2026 12:53 pm

ബെയ്‌റൂട്ട്  | ദക്ഷിണ ലെബനനിലെ പാലം ആക്രമിച്ചതായി ഇസ്‌റാഈല്‍. ലിതാനി നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള സ്രായേ പാലത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയതായാണ് ഇസ്രായേല്‍ സൈന്യം അവകാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണം നടത്തിയത് ആദ്യമായാണ് ഇസ്‌റാഈല്‍ സൈന്യം സമ്മതിക്കുന്നത്.

ഹിസ്ബുള്ള അംഗങ്ങള്‍ തെക്കന്‍ ലെബനനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാന്‍ പ്രധാന മാര്‍ഗമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാലമാണ് തകര്‍ത്തതെന്നാണ് ഇസ്‌റാഈല്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്. പാലത്തിന് സമീപം ഹിസ്ബുള്ള റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചറുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുകയും ഇസ്‌റാഈലിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയതായും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

ഇറാന്റെ പിന്തുണയോടെ യുദ്ധത്തില്‍ ചേരാനുള്ള ഹിസ്ബുള്ളയുടെ നീക്കത്തിനെതിരായ ശക്തമായ നടപടിയാണിതെന്നും ഇസ്‌റാഈല്‍ അവകാശപ്പെട്ടതായി അല്‍ ജസീറ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണം; ഹൈക്കോടതിയില്‍ അപ്പീല്‍ നല്‍കി എസ്ഐടി

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളക്കേസ്:എസ്‌ഐടി അന്വേഷണത്തില്‍ ഇടപെടാനാകില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി

Kerala

കോഴിക്കോട്ടെ അമ്മത്തൊട്ടിലില്‍ നാലമത്തെ കുഞ്ഞ് അതിഥികൂടിയെത്തി; സമാധാന സന്ദേശമായി "ആരവ് "

International

ലെബനനില്‍ ലിതാനി നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള ഇസ്‌റാഈല്‍ പാലം ആക്രമിച്ചതായി ഇസ്‌റാഈല്‍

Kerala

സീറ്റ് നല്‍കുമെന്ന് പാര്‍ട്ടി ഉറപ്പ് നല്‍കിയതാണ്; വീഴ്ച തിരുത്തുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് :ദീപ്തി മേരി വര്‍ഗീസ്

Kerala

വയോധികയെ കടിച്ചുകൊന്ന നായയെ നാട്ടുകാര്‍ തല്ലിക്കൊന്നു

Kerala

എറണാകുളത്ത് റിസോര്‍ട്ടില്‍ നിന്നും എംഡിഎംഎയുമായി നാല് യുവാക്കള്‍ പിടിയില്‍