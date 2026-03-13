Kerala
തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണം; ഹൈക്കോടതിയില് അപ്പീല് നല്കി എസ്ഐടി
കേസില് തന്ത്രിക്കെതിരായ തെളിവുകള് അപ്പീലില് എസ്ഐടി അക്കമിട്ട് നിരത്തിയിട്ടുണ്ട്
കൊച്ചി|ശബരിമല സ്വര്ണ്ണക്കൊള്ള കേസില് തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം. ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് എസ്ഐടി ഹൈക്കോടതിയില് അപ്പീല് നല്കി. സ്വര്ണക്കൊള്ളയില് തന്ത്രിക്കെതിരെ വ്യക്തമായ തെളിവുണ്ട്. രണ്ടു കേസുകളില് തന്ത്രിക്ക് നല്കിയ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നും വിചാരണക്കോടതി നടത്തിയ പരാമര്ശങ്ങള് നീക്കണമെന്നും അപ്പീലില് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
കേസില് അറസ്റ്റിലായി 41ാം ദിവസമാണ് തന്ത്രിക്ക് കൊല്ലം വിജിലന്സ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. സ്വര്ണ്ണക്കൊള്ളയില് തന്ത്രിക്കെതിരെ തെളിവിന്റെ കണിക പോലുമില്ലെന്നു കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. തന്ത്രി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിന് തെളിവില്ലെന്നും ജാമ്യം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.