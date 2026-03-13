Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളക്കേസ്:എസ്ഐടി അന്വേഷണത്തില് ഇടപെടാനാകില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി
സ്വര്ണക്കൊള്ളയില് സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹരജി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം.
കൊച്ചി| ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളക്കേസില് എസ്ഐടി അന്വേഷണത്തില് ഇടപെടാന് കഴിയില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. സ്വര്ണക്കൊള്ളയില് സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹരജി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. ഹരജി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പരിഗണിക്കാന് മാറ്റി.
കോടതി മേല്നോട്ടത്തിലാണ് കേസില് ഇപ്പോള് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി യഥാര്ത്ഥ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ഫലം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏറ്റവും മികച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് കേസന്വേഷണം നടത്തുന്നതെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
