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TODAY'S GOLD RATE| സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവില താഴോട്ട്; ഒറ്റയടിയ്ക്ക് 1040 രൂപ കുറഞ്ഞു
പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം കനത്തതോടെ എണ്ണവില കുതിച്ച് ഉയര്ന്നത് അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് സ്വര്ണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്.
കൊച്ചി| സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവിലയില് ഇടിവ് തുടരുന്നു. ഒറ്റയടിയ്ക്ക് പവന് 1040 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 1,04,800 രൂപയാണ് ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വില(Today’s Gold Rate). ഗ്രാമിന് 130 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,100 രൂപയായി.
ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം കനത്തതോടെ എണ്ണവില കുതിച്ച് ഉയര്ന്നത് അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് സ്വര്ണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഡോളര് ശക്തിയാര്ജിക്കുന്നതും സ്വര്ണത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ഡിസംബര് 23നാണ് പവന് വില ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം കടന്നത്. ജനുവരി 29ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,31,160 രൂപയാണ് സ്വര്ണ വിലയിലെ റെക്കോര്ഡ്.
ശ്രദ്ധിക്കുക: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വര്ണവിലയില് വലിയ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിക്ഷേപകര് gold price analysis കൃത്യമായി വിലയിരുത്തിയ ശേഷം മാത്രം പുതിയ തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കുക. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള് നേരിടുന്ന ഘട്ടങ്ങളില് gold loan ഒരു അവസാന മാര്ഗ്ഗമായി മാത്രം കാണുന്നതാണ് എപ്പോഴും സുരക്ഷിതം. വിപണിയിലെ ഇന്നത്തെ മാറ്റങ്ങള് മനസ്സിലാക്കി today gold rate ട്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക. പെട്ടെന്നുള്ള ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി loan against gold ആശ്രയിക്കുന്നതിന് മുന്പ് പലിശ നിരക്കുകളും വ്യവസ്ഥകളും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിപണിയിലെ അസ്ഥിരത കണക്കിലെടുത്ത് gold rate കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം gold loan apply ചെയ്യാന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇന്നത്തെ gold price today നിരക്കുകള് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പ്ലാനുകളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും.
Content Highlights:
Gold price today in Kerala registered a massive drop of Rs 1040 per pavan on July 13. The current market price for one pavan of 22 carat gold stands at Rs 104800. Global factors like the rising US dollar strength and fluctuating crude oil prices amid West Asia conflicts impact the current rates.