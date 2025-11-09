Connect with us

ബംഗളൂരു ജയിലിൽ തടവുകാർ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി

സീരിയൽ കൊലയാളിയും ബലാത്സംഗക്കേസ് പ്രതിയുമായ ഉമേഷ് റെഡ്ഡി, തീവ്രവാദക്കേസ് പ്രതികൾ എന്നിവരടക്കമുള്ള തടവുകാർ ജയിലിനുള്ളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോകൾ ശനിയാഴ്ചയാണ് പുറത്തുവന്നത്

ബംഗളൂരു | കർണാടകയിലെ ബംഗളൂരു സെൻട്രൽ ജയിൽ നിയമലംഘനങ്ങളുടെ പേരിൽ വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നു. സീരിയൽ കൊലയാളിയും ബലാത്സംഗക്കേസ് പ്രതിയുമായ ഉമേഷ് റെഡ്ഡി, തീവ്രവാദക്കേസ് പ്രതികൾ എന്നിവരടക്കമുള്ള തടവുകാർ ജയിലിനുള്ളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോകൾ ശനിയാഴ്ച പുറത്തുവന്നതിനെ തുടർന്ന് അധികൃതർ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. സുരക്ഷാ വീഴ്ചയ്ക്ക് ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞു.

ആറ് വീഡിയോകളാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം 2023-ൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ്. വീഡിയോകളിൽ തടവുകാർ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ സ്വതന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും ടെലിവിഷൻ കാണുന്നതും കാണാം. ഒരു ക്ലിപ്പിൽ, ഉമേഷ് റെഡ്ഡി തന്റെ ജയിൽ സെല്ലിൽ ടിവി സെറ്റിന് സമീപം ഇരുന്ന് സ്മാർട്ട്ഫോണിൽ ആരോടോ സംസാരിക്കുന്നത് കാണാം. മറ്റൊരു ക്ലിപ്പിൽ, തീവ്രവാദ കേസിൽ പിടിയിലായ ജുഹാദ് ഹമീദ് ഷക്കീൽ മാന്ന മറ്റ് തടവുകാർക്കൊപ്പം സ്മാർട്ട്ഫോണും സാധാരണ ഹാൻഡ്സെറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നതും കാണാം.

അടുത്തിടെ, നടൻ ദർശൻ തൂഗുദീപയെ ജയിലിന്റെ പുൽത്തകിടിയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാനും ചായ കുടിക്കാനും സിഗരറ്റ് വലിക്കാനും അനുവദിച്ചതിന്റെ പേരിലും സെൻട്രൽ ജയിൽ വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയിരുന്നു. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതിയായ രണ്യ റാവുവിന്റെ സുഹൃത്ത് തരുൺ രാജു ഈ വർഷം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും സൂചനകളുണ്ട്.

1996 നും 2022 നും ഇടയിൽ നടന്ന 20 ബലാത്സംഗ-കൊലപാതക കേസുകളിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നയാളാണ് ഉമേഷ് റെഡ്ഡി.

തടവുകാർക്ക് ആരാണ് ഫോണുകൾ നൽകിയതെന്നും, ഈ തട്ടിപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്ക് എന്താണെന്നും, വീഡിയോകൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചോർത്തുകയും ചെയ്തവർ ആരൊക്കെയാണെന്നും കണ്ടെത്താൻ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് (ജയിൽ) ബി ദയാനന്ദ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. അഡീഷണൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് (ജയിൽ) പി വി ആനന്ദ് റെഡ്ഡി ജയിൽ വളപ്പ് സന്ദർശിച്ചു.

