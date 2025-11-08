Connect with us

International

മാലിയില്‍ അഞ്ച് ഇന്ത്യക്കാരെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്

വൈദ്യുതീകരണ മേഖലയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാരെയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്.

Published

Nov 08, 2025 1:21 pm |

Last Updated

Nov 08, 2025 1:21 pm

കോബ്രി| മാലിയില്‍ അഞ്ച് ഇന്ത്യക്കാരെ ആയുധധാരികള്‍ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. മാലിയിലെ കോബ്രക്ക് സമീപം വ്യാഴാഴ്ച്ചയാണ് സംഭവം. വൈദ്യുതീകരണ മേഖലയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാരെയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്.

ഇവരുടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍ ഇതുവരെ വ്യക്തമല്ല. കമ്പനിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ഇന്ത്യക്കാരെ തലസ്ഥാനമായ ബമാകോയിലേക്ക് മാറ്റി. നിലവില്‍ സൈനിക ഭരണകൂടത്തിനാണ് മാലിയുടെ നിയന്ത്രണം.

2012 മുതല്‍ മാലിയില്‍ തട്ടിക്കെണ്ട് പോകല്‍ പതിവാണ്. സെപ്തംബറില്‍ രണ്ട് എമിറാത്തി പൗരന്‍മാരെയും ഒരു ഇറാന്‍ പൗരനെയും തട്ടിക്കെണ്ട് പോയിരുന്നു. 50 മില്യന്‍ ഡോളര്‍ മോചനദ്രവ്യമായി നല്‍കിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിട്ടയച്ചത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

'രാഹുല്‍ അയോഗ്യനല്ല, ഒരു കേസിലും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, എന്ത് ന്യായത്തില്‍ ഇറക്കിവിടും'; എംഎല്‍എയുമായി വേദി പങ്കിട്ടതിൽ  മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

International

അര്‍ജന്റീന - സ്പെയിന്‍  തമ്മിലുള്ള ഫൈനലിസിമ; പോരാട്ടം അടുത്ത മാര്‍ച്ച് 28ന്

Kerala

വേണുവിന്റെ മരണം: രോഗിയെ എങ്ങനെ തറയില്‍ കിടത്തി ചികിത്സിക്കാനാകും?; രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി ഡോക്ടര്‍ ഹാരിസ് ചിറയ്ക്കല്‍

Eduline

അയാട്ട അംഗീകൃത കോഴ്‌സുകളുമായി സി ഐ എ എസ് എൽ അക്കാദമി

Education Notification

പ്ലസ് ടുക്കാർക്ക് പുണെ ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കാം

International

മാലിയില്‍ അഞ്ച് ഇന്ത്യക്കാരെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്

Kerala

ഇടപ്പള്ളിയില്‍ മെട്രോപില്ലറില്‍ കാര്‍ ഇടിച്ചു; രണ്ട് മരണം