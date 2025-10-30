Connect with us

National

ബിഹാറില്‍ വെടിവെപ്പ്; ജന്‍ സുരാജ് പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ദുലാര്‍ചന്ദ് യാദവ് എന്നയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കാറില്‍ നിന്നാണ് അജ്ഞാതരായ അക്രമികള്‍ വെടിയുതിര്‍ത്തത്.

Published

Oct 30, 2025 11:26 pm |

Last Updated

Oct 30, 2025 11:33 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | ബിഹാറില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ വെടിവെപ്പ്. പറ്റ്‌നയിലെ മൊകാമ മേഖലയിലുണ്ടായ വെടിവെപ്പില്‍ ജന്‍ സുരാജ് പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ദുലാര്‍ചന്ദ് യാദവ് എന്നയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

വാഹന റാലിക്കിടെയായിരുന്നു സംഭവം. കാറില്‍ നിന്നാണ് അജ്ഞാതരായ അക്രമികള്‍ വെടിയുതിര്‍ത്തത്. ഇരുഭാഗത്തു നിന്നും വെടിവെപ്പുണ്ടായതായി പോലീസ് പറയുന്നു. അക്രമത്തിനു പിന്നില്‍ ജെ ഡി യു പ്രവര്‍ത്തകരാണെന്ന് ജന്‍ സുരാജ് പാര്‍ട്ടി ആരോപിച്ചു.

സംഭവത്തില്‍ എഫ് ഐ ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതായും കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തി തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ബാര്‍ഹ്-2 സബ് ഡിവിഷണല്‍ പോലീസ് ഓഫീസര്‍ അഭിഷേക് സിങ് പറഞ്ഞു.

നവം: ആറ്, 11 തിയ്യതികളിലായി രണ്ട് ഘട്ടമായാണ് ബിഹാറില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. നവം: 14നാണ് വോട്ടെണ്ണല്‍.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

ഗസ്സ: ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹ കൈമാറ്റം പുനരാരംഭിച്ചു

Ongoing News

പ്രവാസികള്‍ക്കായി വിദേശത്ത് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കണം: മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നല്‍കി ഐ സി എഫ്

Kuwait

മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്കും വധശിക്ഷ; കുവൈത്തില്‍ പുതിയ നിയമം വരുന്നു

National

ബിഹാറില്‍ വെടിവെപ്പ്; ജന്‍ സുരാജ് പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Ongoing News

ജെമിമ ജ്വലിച്ചു; ഫോമിലേക്കുയര്‍ന്ന് ഹര്‍മന്‍പ്രീതും; ഓസീസിനെ തകര്‍ത്ത് ഇന്ത്യ ഫൈനലില്‍

Qatar

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി ഖത്വര്‍ ചേംബര്‍ ആസ്ഥാനം സന്ദര്‍ശിച്ചു

Kerala

പരിശോധനാ വിവരങ്ങള്‍ ഇനി മൊബൈലില്‍; 'നിര്‍ണയ' ലാബ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് സംവിധാനം സംസ്ഥാനത്ത് യാഥാര്‍ഥ്യമായി