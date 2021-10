വ്യാജപ്രചാരണത്തില്‍ വീണുപോയി; നോ ഹലാല്‍ വിവാദത്തില്‍ ക്ഷമ ചോദിച്ച് രാഹുല്‍ ഈശ്വര്‍

കൊച്ചി | യുവതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോ ഹലാല്‍ വിവാദത്തില്‍ മാപ്പ് പറഞ്ഞ് രാഹുല്‍ ഈശ്വര്‍. കൊച്ചിയില്‍ ഹോട്ടലില്‍ പന്നിയിറച്ചി വിളമ്പിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മര്‍ദ്ദനമേറ്റെന്നായിരുന്നു തുഷാര അജിത്ത് എന്ന യുവതിയുടെ ആരോപണം. ഇതിന് പിന്നാലെ യുവതിയെ പിന്തുണച്ച് രാഹുല്‍ ഈശ്വര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

🙏 Apologies for the earlier tweet. I am sorry that I fell for the wrong information which many of our friends also unknowingly fell for in national media. Hope we all correct. Will take more care in future. Facts are gods.

