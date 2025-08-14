Connect with us

Kerala

വ്യാജ ഡിഗ്രി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്: മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിനെതിരെ കേസ്

വ്യാജ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സഹകരണ ബാങ്കില്‍ നിയമനം തരപ്പെടുത്തി എന്നതുള്‍പ്പെടെയുള്ള കേസുകളാണ് ഗഫൂര്‍ കോല്‍ക്കളത്തിനെതിരെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്

Published

Aug 14, 2025 10:30 am |

Last Updated

Aug 14, 2025 10:30 am

പാലക്കാട് | വ്യാജ ഡിഗ്രി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സഹകരണ ബാങ്കില്‍ ജോലി തരപ്പെടുത്തിയെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിനെതിരെ കേസ്. തെങ്കര ഡിവിഷന്‍ അംഗം ഗഫൂര്‍ കോല്‍ക്കളത്തിനെതിരെയാണ് നാട്ടുകാല്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തത്.

രണ്ടുവര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പു നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ രജിസ്ട്രാര്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ വ്യാജ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ജോലി തരപ്പെടുത്തിയതെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് നിയമ നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചത്. പാര്‍ട്ടി സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് വ്യാജ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിയമനം തരപ്പെടുത്തി എന്നതുള്‍പ്പെടെയുള്ള കേസുകളാണ് ഗഫൂറിനെതിരെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെ കരാറുകളില്‍ പങ്കാളിത്തം വാഗ്ദാനം നല്‍കി 25 കോടി രൂപ തട്ടിയെന്ന കേസില്‍ മലപ്പുറത്തെ മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി പി ഹാരിസിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മുസ്്‌ലിം ലീഗിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. സംസ്ഥാന ഭരണത്തില്‍ നിന്നു തുടര്‍ച്ചയായി മാറിനിന്നിട്ടും പാര്‍ട്ടി അഴിമതിയില്‍ മുങ്ങിയിരിക്കയാണെന്ന ആരോപണം ശക്തമായതിനു പിന്നാലെയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നുള്ള സംഭവം പുറത്തുവരുന്നത്. അഴിമതി കേസ് പുറത്തുവന്നതോടെ വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച ടി പി ഹാരിസിനെ മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്നാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്.

ഇതിനു പിന്നാലെ യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് പി കെ ഫിറോസിന്റെ സഹോദരന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്ന് ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ മയക്കുമരുന്നു കടത്തിന്റെ ഭാഗമായി പിടികൂടപ്പെടുന്നതും പാര്‍ട്ടിക്ക് ആഘാതമായിട്ടുണ്ട്. മയക്കുമരുന്നു കേസില്‍ സഹോദരന്‍ അറസ്റ്റിലായതിനു പിന്നാലെ പി കെ ഫിറോസിന്റെ അനധികൃത സ്വത്തു സമ്പാദനം സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ ടി ജലീല്‍ എം എല്‍ എ വിജിലന്‍സില്‍ പരാതി നല്‍കിയതും ലീഗിന് തലവേദനയായിട്ടുണ്ട്. പി കെ ഫിറോസിനെതിരായ നീക്കം ലീഗില്‍ നിന്നുതന്നെയാണെന്ന സംസാരവും ശക്തമാണ്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

രാഷ്ട്രപതിയുടെ പോലീസ് മെഡലുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഇത്തവണ 1090 പേര്‍ക്കാണ് മെഡല്‍

Kerala

മികച്ച വനിത കര്‍ഷക അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് ജസ്‌ന പാമ്പ്കടിയേറ്റു മരിച്ചു

Kerala

13 പേര്‍ മരിച്ച കുവൈത്ത് വ്യാജ മദ്യ ദുരന്തത്തില്‍ 40 ഇന്ത്യക്കാരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

Kerala

സ്വകാര്യ ട്യൂഷന്‍ എടുക്കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍, എയ്ഡഡ് അധ്യാപകര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്

Kerala

സുരേഷ് ഗോപിയുടെ സഹോദരനും ഭാര്യയ്ക്കും ഇരട്ട വോട്ടു മാത്രമല്ല, രണ്ട് തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡും; അനില്‍ അക്കര

Kerala

വ്യാജ ഡിഗ്രി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്: മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിനെതിരെ കേസ്

Kerala

ശസ്ത്രക്രിയ മുടങ്ങിയതില്‍ തനിക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടില്ല; കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസിന് ഡോ ഹാരിസിന്റെ മറുപടി