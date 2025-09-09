Connect with us

National

നേപ്പാളിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണം; ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാര്‍ക്ക് ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം നല്‍കി എംബസി

നിലവില്‍ നേപ്പാളിലുള്ള ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാര്‍ താമസിക്കുന്നയിടങ്ങളില്‍ തന്നെ തുടരണം. പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും വേണം.

Published

Sep 09, 2025 6:59 pm |

Last Updated

Sep 09, 2025 6:59 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | പ്രക്ഷോഭവും സംഘര്‍ഷവും രൂക്ഷമായ നേപ്പാളിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പൗരന്മാര്‍ക്ക് ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം നല്‍കി ഇന്ത്യന്‍ എംബസി. നിലവില്‍ നേപ്പാളിലുള്ള ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാര്‍ താമസിക്കുന്നയിടങ്ങളില്‍ തന്നെ തുടരണം. പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും വേണം.

നേപ്പാള്‍ അധികൃതരില്‍ നിന്നും കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയില്‍ നിന്നുമുള്ള പ്രാദേശിക സുരക്ഷാ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കണമെന്നും എംബസി നിര്‍ദേശിച്ചു.

കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഹെല്‍പ് ലൈന്‍ നമ്പറുകള്‍: +977 – 980 860 2881, +977 981 032 6134.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

മുസ്‌ലിം ലീഗ് ദേശീയ ആസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ച് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി

National

സി പി രാധാകൃഷ്ണൻ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു

Gulf

ഖത്തറിൽ ഇസ്റാഈൽ ആക്രമണം; ദോഹയിൽ പത്തിടത്ത് സ്ഫോടനം; ഹമാസിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇസ്റാഈൽ സൈന്യം

Kerala

ആറന്മുള വള്ളംകളിക്കായി സത്രക്കടവില്‍ സ്ഥിരം പവലിയന്‍ നിര്‍മിക്കും: മന്ത്രി

International

ജെൻ സി പ്രക്ഷോഭം: മുൻ നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ മരിച്ചു, ഡസൻ കണക്കിന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു

Gulf

20 ദിവസത്തെ ഹജ്ജ് പാക്കേജ് അടുത്ത വർഷം പ്രാബല്യത്തിൽ

National

നേപ്പാളിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണം; ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാര്‍ക്ക് ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം നല്‍കി എംബസി