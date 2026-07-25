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'ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികള് സാഹചര്യം ചൂഷണം ചെയ്യാതിരിക്കാനും ദേശീയ ഐക്യം തകരാതിരിക്കാനും രാജിവെക്കുന്നു'
ഈ സമയത്ത് പോലും, ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളില് ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികള് തടസ്സങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാനും വിദ്യാര്ത്ഥികളെ വഴിതെറ്റിക്കാനും ശ്രമിച്ചു
ന്യൂഡല്ഹി | ഏറെ നാള് നീണ്ടുനിന്നു പ്രതിഷേധങ്ങള്ക്കൊടുവില് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ധര്മേദ്ര ന്ദ്ര പ്രധാന് രാജിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. മത്സരപ്പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകള്ക്കെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധങ്ങള് ഉയര്ന്നുവന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ രാജി.എക്സില് പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
രാജി സംബന്ധിച്ച ധര്മ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ പൂര്ണ്ണ പ്രസ്താവന:
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവസുഹൃത്തുക്കളെ, കഴിഞ്ഞ നാല് പതിറ്റാണ്ടുകളായി വിദ്യാര്ത്ഥികള്, അധ്യാപകര്, വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണം എന്നിവയ്ക്കായി ഞാന് സ്വയം സമര്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ശക്തവും ഉള്ക്കൊള്ളുന്നതും ദീര്ഘവീക്ഷണമുള്ളതുമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായമാണ് ശക്തമായ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അടിത്തറയെന്ന് ഞാന് എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു.
രാജ്യത്തെ യുവാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും ന്യായമായ പ്രതീക്ഷകളെയും ഞാന് അഗാധമായി ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ യുവതലമുറയുടെ സ്വപ്നങ്ങള് സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നത് ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലെ ഒരു ധാര്മ്മിക പ്രതിബദ്ധതയാണ്. ദീര്ഘവീക്ഷണമുള്ള നേതൃത്വത്തിന് കീഴില് രാജ്യത്തെ സേവിക്കാന് അവസരം നല്കിയതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ഞാന് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.
എന്നിരുന്നാലും, 2026 മെയ് 3-ന് നടന്ന നീറ്റ്-യു.ജി പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രമക്കേടുകള് വെളിച്ചത്തുവന്നു. ഇതിന്റെ ഗൗരവം ഉടന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയ കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് അന്വേഷണം സി.ബി.ഐക്ക് കൈമാറുകയും, പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുകയും, പുനഃപരീക്ഷാ തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ, അടുത്ത വര്ഷം മുതല് ഈ പരീക്ഷ സി.ബി.ടി (കമ്പ്യൂട്ടര് അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷ) രീതിയില് നടത്താന് തീരുമാനിച്ചു.
ഈ മുഴുവന് സമയത്തും, 20 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് സുഗമമായി പരീക്ഷ നടത്തുക എന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മുന്ഗണന. കേന്ദ്ര സര്ക്കാരും, സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകളും, ഒപ്പം ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളും ഉള്പ്പെട്ട സമഗ്രമായ സമീപനത്തിലൂടെയാണ് ഇത് സാധ്യമാക്കിയത്. വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും സഹകരണത്തോടെ പരീക്ഷ വിജയകരമായി പൂര്ത്തിയായി.
തുടക്കം മുതല് തന്നെ ഞാന് പൂര്ണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയും സാഹചര്യങ്ങളില് നിന്ന് ഒളിച്ചോടാന് ശ്രമിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ‘പരീക്ഷാ മാഫിയ’ കാരണം ഏതെങ്കിലും മിടുക്കരായ വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ കഴിവ് നശിച്ചുപോകാനോ, ഒരു വിദ്യാര്ത്ഥിക്ക് പോലും നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടാനോ ഞാന് അനുവദിക്കില്ല എന്നതില് ഉറച്ചുനിന്നു.
ജൂലൈ 16-ന് പ്രഖ്യാപിച്ച നീറ്റ്-യു.ജി ഫലം തൃപ്തികരമായിരുന്നു, പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളില് നിന്നുള്ള നിരവധി മിടുക്കരായ വിദ്യാര്ത്ഥികള് വിജയം കൈവരിച്ചു.
എന്നിരുന്നാലും, ഈ സമയത്ത് പോലും, ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളില് ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികള് തടസ്സങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാനും വിദ്യാര്ത്ഥികളെ വഴിതെറ്റിക്കാനും ശ്രമിച്ചു . ഇത് എന്നെ വളരെ വേദനിപ്പിച്ചു.
നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശക്തിയില് ഞാന് എപ്പോഴും അടിയുറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. യുവാക്കളുടെ അഭിലാഷങ്ങളെയും സ്വപ്നങ്ങളെയും പ്രതീക്ഷകളെയും ഞാന് അഗാധമായി ബഹുമാനിക്കുന്നു. അവര് ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി മാത്രമല്ല; പുതിയതും വികസിതവുമായ ഒരു ഭാരതത്തിന്റെ ശില്പികളും സ്രഷ്ടാക്കളുമാണ്. കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തെ സംഭവവികാസങ്ങള് എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല.ഇന്ത്യയുടെ യുവശക്തിയാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ യഥാര്ത്ഥ കരുത്ത്.രാജ്യത്തെ യുവാക്കള് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുടെ വലയില് വീഴാന് അനുവദിക്കില്ല എന്നത് എന്റെ ദൃഢനിശ്ചയമാണ്.
ജന്തര്മന്ദറിലെയും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ളതുമായ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് , ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികള് ഇതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് തടയുന്നതിനും, ദേശീയ ഐക്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും, ഒരൊറ്റ ഇന്ത്യന് വിദ്യാര്ത്ഥിയുടെ പോലും ഭാവി നിയമപരമായ സങ്കീര്ണ്ണതകളില് അകപ്പെടാതിരിക്കാന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും, നമ്മുടെ കുട്ടികള്ക്ക് അവരുടെ പഠനത്തില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും കരിയര് കെട്ടിപ്പടുക്കാനും അവസരം നല്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഞാന് എന്റെ രാജി ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സമര്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
എന്റെ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശത്തിനും വിശ്വാസത്തിനും നിരന്തരമായ പിന്തുണയ്ക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ഞാന് ഹൃദയപൂര്വ്വം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. മന്ത്രിസഭയിലെ എന്റെ എല്ലാ സഹപ്രവര്ത്തകര്ക്കും, മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കും ജീവനക്കാര്ക്കും, ഒപ്പം ഞാന് പ്രവര്ത്തിക്കാന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ച എല്ലാ വ്യക്തികള്ക്കും ഞാന് എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ സേവിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന മുന്ഗണന; ഈ കാര്യത്തിനായി ഞാന് എന്നും സമര്പ്പിതനായിരിക്കും.
ജഗന്നാഥ സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ, ഭാരതമാതാവിന്റെയും ഒഡീസയിലെ ജനങ്ങളുടെയും രാജ്യത്തെ യുവാക്കളുടെയും അഭിലാഷങ്ങള് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനായി ഭാവിയിലും എല്ലാവിധേനയും ഞാന് സ്വയം സമര്പ്പിക്കുന്നത് തുടരും.
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Content Highlights: Union Education Minister Dharmendra Pradhan has submitted his resignation to the Prime Minister following widespread protests over NEET-UG exam irregularities. Pradhan cited deep distress over recent developments and stated his decision aims to protect student futures and maintain national unity.