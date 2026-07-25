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എസ് എസ് എഫ് കേരള സാഹിത്യോത്സവ് 2026
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International

കരിങ്കടലില്‍ വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം; ഇന്ത്യന്‍ നാവികന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Ongoing News

എസ് എസ് എഫ് കേരള സാഹിത്യോത്സവ് 2026

Kerala

പി കെ ശ്രീമതിക്കെതിരായ വ്യാജ വാര്‍ത്ത; പോലീസ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി, ഇന്ന് കേസ് എടുക്കും

Kerala

കുറിപ്പടിയില്ലാതെ വേദന സംഹാരികളോ സിറിഞ്ചോ നല്‍കരുത്; മെഡിക്കല്‍ ഷോപ്പുകള്‍ക്ക് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

Kerala

സെന്‍സസ് എടുക്കാനെന്ന വ്യാജേന വീട്ടിലെത്തി വയോധികയുടെ മാല കവര്‍ന്നു; യുവതി പിടിയില്‍

Kerala

രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തന കേസ് അട്ടിമറി; എം ആര്‍ അജിത് കുമാറിനെതിരായ വകുപ്പ് തല അന്വേഷണം ഉടന്‍

National

അഭിജിത് ദീപ്കേയ്ക്ക് ടൈഫോയിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്‍ രാജിവെക്കും വരെ പോരാട്ടം തുടരും