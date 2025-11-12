Connect with us

National

ധര്‍മസ്ഥല വ്യാജ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ കേസ്: അന്വേഷണത്തിനുള്ള സ്റ്റേ നീക്കി കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതി

എസ് ഐ ടിക്ക് അന്വേഷണം തുടരാം.

Published

Nov 12, 2025 5:08 pm |

Last Updated

Nov 12, 2025 5:09 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | ധര്‍മസ്ഥല വ്യാജ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ കേസില്‍ പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെ (എസ് ഐ ടി) അന്വേഷണത്തിന് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ സ്റ്റേ നീക്കി കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതി. എസ് ഐ ടിക്ക് അന്വേഷണം തുടരാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ജസ്റ്റിസ് മുഹമ്മദ് നവാസ് അധ്യക്ഷനായ ബഞ്ചിന്റേതാണ് നടപടി.

ഗൂഢാലോചനയില്‍ പങ്കാളികളായെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ഗിരീഷ് മട്ടന്നവര്‍, ടി ജയന്ത്, മഹേഷ് ഷെട്ടി തിമരോടി, വിത്താല ഗൗഡ എന്നിവരുടെ ഹരജിയിലാണ് നേരത്തെ കോടതി അന്വേഷണം സ്‌റ്റേ ചെയ്തിരുന്നത്. എസ് ഐ ടി തുടരെ നോട്ടീസ് അയക്കുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവര്‍ ഹരജി നല്‍കിയത്. ഹരജിക്കാരെ പീഡിപ്പിക്കരുതെന്നും കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കേസില്‍ വാദിയോ പ്രതിയോ അല്ലാത്ത തങ്ങള്‍ക്ക് 10 ഒമ്പത് തവണ സമന്‍സ് അയച്ചുവെന്നും ഇത് നിയമവിരുദ്ധ നടപടിയാണെന്നും കാണിച്ചാണ് നാലുപേരും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എഫ് ഐ ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത് മജിസ്‌ട്രേറ്റിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെയാണെന്നും പരാതിയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: ചോദ്യം ചെയ്യലിന് സാവകാശം തേടി എ പദ്മകുമാര്‍

National

ധര്‍മസ്ഥല വ്യാജ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ കേസ്: അന്വേഷണത്തിനുള്ള സ്റ്റേ നീക്കി കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതി

Kerala

പി എം ശ്രീ: തുടര്‍ നടപടികള്‍ മരവിപ്പിക്കണം; കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയച്ച് കേരളം

National

ഡല്‍ഹി സ്‌ഫോടനം: അന്വേഷണത്തിന് 10 അംഗ സംഘം രൂപവത്കരിച്ച് എന്‍ ഐ എ

Saudi Arabia

ആഗോള ടൂറിസം: 113 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ നിക്ഷേപ പ്രഖ്യാപനവുമായി സഊദി

International

സിറിയയിലെ ദേശീയ മ്യൂസിയത്തില്‍ നിന്ന് ആറ് പുരാതന പ്രതിമകള്‍ കവര്‍ന്നു

Saudi Arabia

സഊദിയില്‍ മഴക്കു വേണ്ടി നിസ്‌കരിക്കാന്‍ ഭരണാധികാരിയുടെ ആഹ്വാനം