അതിജീവിതയ്ക്കൊപ്പം, നീതി കിട്ടിയില്ല; വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ മലക്കം മറിഞ്ഞ് അടൂര് പ്രകാശ്
പത്തനംതിട്ട| നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില് ദിലീപിനെ പിന്തുണച്ച പ്രതികരണം വിവാദമായതിന് പിന്നാലെ മലക്കം മറിഞ്ഞ് യുഡിഎഫ് കണ്വീനര് അടൂര് പ്രകാശ്. അതിജീവിതയ്ക്ക് നീതി കിട്ടിയില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് താന് പറഞ്ഞതെന്ന് അടൂര് പ്രകാശ് പറഞ്ഞു. ചില ഭാഗങ്ങള് മാത്രമാണ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്. നീതിന്യായ കോടതിയില് നിന്ന് വിധി വരുമ്പോള് തള്ളിപ്പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിജീവിതയ്ക്ക് നീതി കിട്ടിയില്ല. നീതി കിട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങള് നടക്കണമെന്നും അടൂര് പ്രകാശ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.
പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായ വീഴ്ചയ്ക്ക് സര്ക്കാര് ഉരുണ്ട് കളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിജീവിതയ്ക്കൊപ്പമാണ് കോണ്ഗ്രസ്. അത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അടൂര് പ്രകാശ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.