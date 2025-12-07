Connect with us

National

പലാഷ് മുച്ചലുമായുള്ള വിവാഹം വേണ്ടെന്നുവെച്ചു; സ്വകാര്യത മാനിക്കണമെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് താരം സ്മൃതി മന്ദാന

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി തന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തുകയാണെന്നും സ്മൃതി

Published

Dec 07, 2025 2:18 pm |

Last Updated

Dec 07, 2025 2:18 pm

മുംബൈ | സംഗീത സംവിധായകൻ പലാഷ് മുച്ചലുമായുള്ള വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതായി ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരം സ്മൃതി മന്ദാന അറിയിച്ചു. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയാണ് താരം ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി തന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തുകയാണെന്നും സ്മൃതി പറഞ്ഞു. താനൊരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയാണെന്നും വിവാഹം വേണ്ടെന്നുവെക്കുകയാണെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. ഈ വിഷയം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ സമയം ഇരു കുടുംബങ്ങളുടെയും സ്വകാര്യത മാനിക്കണമെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും സ്മൃതി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്നതിനാണ് എപ്പോഴും മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും ഇനിയും ഇന്ത്യക്കായി ട്രോഫികൾ നേടുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും സ്മൃതി കുറിച്ചു.

നവംബർ 23ന് സാംഗ്ലിയിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന വിവാഹം സ്മൃതിയുടെ പിതാവിന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെ പലാഷിനെയും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തതും വനിതാ ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിൽ നിന്ന് സ്മൃതി പിന്മാറിയതും നേരത്തെ തന്നെ ചർച്ചയായിരുന്നു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കോഴിക്കോട് നടുവണ്ണൂരില്‍ കുറുനരി ആക്രമണം; രണ്ട് യുവാക്കള്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

വഞ്ചിയൂര്‍ കോടതിയിലെ ജൂനിയര്‍ അഭിഭാഷകയെ സീനിയര്‍ അഭിഭാഷകന്‍ മര്‍ദ്ദിച്ച കേസ്; പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചു

Kerala

കോഴിക്കോട് നരിക്കുനിയില്‍ സ്ത്രീ വീട്ടിനുള്ളില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ളയിലെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍; രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ മൊഴിയെടുക്കാനൊരുങ്ങി എസ്‌ഐടി

National

പലാഷ് മുച്ചലുമായുള്ള വിവാഹം വേണ്ടെന്നുവെച്ചു; സ്വകാര്യത മാനിക്കണമെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് താരം സ്മൃതി മന്ദാന

Uae

യു എ ഇ-ഒമാന്‍ ദേശീയ ദിനങ്ങള്‍; ഹത്ത അതിര്‍ത്തിയില്‍ റെക്കോര്‍ഡ് തിരക്ക്

Uae

ദുബൈ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലില്‍ ദിവസവും കാറും പണവും സമ്മാനം