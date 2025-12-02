Connect with us

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ പരാതി: തന്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ പരാതി പച്ചക്കള്ളം; നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഫെനി

നീതിക്ക് വേണ്ടി പോരാടും. ജീവിതത്തില്‍ ഇതേവരെ ഇത്തരമൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല. ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ വലിയ ഗൂഢാലോചനയുണ്ട്.

Published

Dec 02, 2025 7:24 pm |

Last Updated

Dec 02, 2025 7:24 pm

തിരുവനന്തപുരം | രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ യുവതി നല്‍കിയ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയില്‍ തന്റെ പേര് വലിച്ചിഴച്ചതിനെതിരെ രാഹുലിന്റെ സുഹൃത്ത് ഫെനി. ഇതിനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കും. നീതിക്ക് വേണ്ടി പോരാടും. കോടതിയില്‍ പരിപൂര്‍ണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും ഫെനി പറഞ്ഞു.

ജീവിതത്തില്‍ ഇതേവരെ ഇത്തരമൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല. തന്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ പരാതി പച്ചക്കള്ളമാണ്. പരാതിക്കാരിയെ പരിചയമില്ല. ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

മനസ്സാലറിയാത്ത ഒരു കാര്യത്തിലാണ് തനിക്കെതിരെ പരാതി ഉന്നയിച്ചത്. ഇതിനു മുമ്പും ഇത്തരം പരാതികള്‍ തനിക്കെതിരെ ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ വലിയ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഫെനി ആരോപിച്ചു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ഉമീദ് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍: സമയപരിധി നീട്ടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കേന്ദ്ര മന്ത്രിയെ കണ്ട് മുസ്‌ലിം ലീഗ് എം പിമാര്‍

Kerala

ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിയുടെ ആശയങ്ങളോട് ശക്തമായ വിയോജിപ്പ്: ജിഫ്രി തങ്ങള്‍

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ പരാതി: തന്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ പരാതി പച്ചക്കള്ളം; നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഫെനി

Kerala

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: പോളിങ് ദിവസം അതത് ജില്ലകളില്‍ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

Kerala

പരാതി ഒരു മണിക്കൂര്‍ പോലും കൈയില്‍ വെക്കാതെ ഡി ജി പിക്ക് കൈമാറി; ഇതിനേക്കാള്‍ മാതൃകാപരമായി ഒരു പാര്‍ട്ടി എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് വി ഡി സതീശന്‍

Kerala

യാത്രക്കാരിയെ വഴിയിലിറക്കി വിട്ടതിന് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ്; പ്രതികള്‍ക്ക് ജീവപര്യന്തം

Kerala

കെ എസ് ആര്‍ ടി സിയുടെ എല്ലാ ഡിപ്പോകളും പ്രവര്‍ത്തന ലാഭത്തില്‍: സി എം ഡി. പി എസ് പ്രമോജ് ശങ്കര്‍