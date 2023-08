ചന്ദ്രനെ തൊട്ടുരുമ്മി ചാന്ദ്രയാൻ; അവസാന ഭ്രമണപഥം താഴ്ത്തലും വിജയകരം

ബംഗളൂരു | ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന ചാന്ദ്ര ദൗത്യമായ ചാന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ചന്ദ്രന് തൊട്ടരികിലെത്തി. ഇന്ന് നടന്ന അവസാന ഭ്രമണപഥം താഴ്ത്തലും ഐ എസ് ആർ ഒ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇതോടെ ചാന്ദ്രയാന് 153 കിലോമീറ്റർ X 163 കിലോമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ചന്ദ്രന്റെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. നേരത്തെ ചന്ദ്രയാൻ 150 കിലോമീറ്റർ x 177 കിലോമീറ്റർ ഭ്രമണപഥത്തിലായിരുന്നു.

നാളെ, ആഗസ്റ്റ് 17 ചന്ദ്രയാന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. ഈ ദിവസം, ലാൻഡറിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രയാൻ -3 ന്റെ പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂളിനെ ഐഎസ്ആർഒ വേർപെടുത്തും. തുടർന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 23 ന് വൈകുന്നേരം 05:30 ന് ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങും.

Chandrayaan-3 Mission:

Today’s successful firing, needed for a short duration, has put Chandrayaan-3 into an orbit of 153 km x 163 km, as intended.

With this, the lunar bound maneuvres are completed.

It’s time for preparations as the Propulsion Module and the Lander Module… pic.twitter.com/0Iwi8GrgVR

