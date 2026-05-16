സി ബി എസ് ഇ 9, 10 ക്ലാസുകളിൽ മൂന്ന് ഭാഷകൾ നിർബന്ധമാക്കി; ജൂലൈ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ
ന്യൂഡല്ഹി| സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകളില് 9, 10 ക്ലാസുകളില് മൂന്ന് ഭാഷകളുടെ പഠനം നിര്ബന്ധമാക്കി സെന്ട്രല് ബോര്ഡ് ഓഫ് സെക്കന്ഡറി എജ്യുക്കേഷന്. 2026-27 അധ്യയന വര്ഷം മുതല് മൂന്ന് ഭാഷകളുടെ പഠനം നിര്ബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ട് മെയ് 15-ന് ബോര്ഡ് പുതിയ സര്ക്കുലര് പുറത്തിറക്കി.2026 ജൂലൈ 1 മുതല് പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തില് വരും.
വിദ്യാര്ഥികള് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മൂന്ന് ഭാഷകളില് രണ്ടെണ്ണം ഇന്ത്യന് ഭാഷകളായിരിക്കണം. വിദേശ ഭാഷ പഠിക്കാന് താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് രണ്ട് ഭാഷകള് ഇന്ത്യന് ഭാഷകളാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ വിദേശ ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കാന് സാധിക്കൂ. അല്ലെങ്കില് വിദേശ ഭാഷ നാലാമതൊരു അധിക ഭാഷയായി പഠിക്കാവുന്നതാണ്.
പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങള് ലഭ്യമാകുന്നത് വരെ, നിലവിലെ 9, 10 ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് അവരുടെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഷയ്ക്കായി ആറാം ക്ലാസിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങള് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് സി ബി എസ് ഇ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിന് പുറമെ പ്രാദേശിക സാഹിത്യകൃതികളും കഥകളും കവിതകളും അധികമായി ഉള്പ്പെടുത്താന് സ്കൂളുകള്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദമായ മാര്ഗ്ഗരേഖ ജൂണ് 15-നകം പുറത്തിറക്കും.
The Central Board of Secondary Education has made the study of three languages mandatory for classes 9 and 10 starting from the 2026-27 academic year. According to the new circular issued on May 15, at least two of the selected languages must be native Indian languages. The rule will officially come into effect from July 1, 2026, and schools can utilize class 6 textbooks for the third language until new books are made available. Detailed guidelines regarding the integration of regional literature and stories will be released by June 15.